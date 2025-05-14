我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

現代電動車可免費使用特斯拉超級充電站

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

在美國擁有配備聯合充電系統(CCS)的現代KONA Electric、IONIQ Electric掀背車、IONIQ 5，2025 IONIQ 5 N以及IONIQ 6的車主現可使用北美充電標準(NACS)轉接器在美國兩萬個特斯拉超級充電站為其車輛充電（見圖）。

現代汽車專門設計了這款直流快速充電轉接器，用於其電池電動車，包括其e-GMP高壓平台。這一里程碑使現代車型可使用的直流快速充電站數量將近翻倍，大幅提高了充電的便利性，讓車主更安心。

北美現代汽車資深產品規劃與策略副總裁Olabisi Boyle表示，此舉為客戶提供更多選擇，改善公共充電體驗。是現代汽車幫助美國消費者成為電車車主的重要元素。

現代汽車藉由提供具有級矩最快充電速度的電車、在2025 IONIQ 5，即將推出的2026 IONIQ 9，以及未來的電車上安裝原生的NACS充電端口、擴大在喬治亞州Savannah的美國電車與電池產量、透過新的IONNA合資高速充電網路擴大在家以外的電車充電支援，其中包含在充電費率上為現代客戶提供特殊折扣。還有為現代車主提供家外充電費用點數或是透過Hyundai Home提供免費二級家用充電器來加速美國電車的普及。

為了表達對電車客戶的感謝，現代汽車將為在2025年1月31日或之前購買或租賃現代電車的車主，免費為每輛合格的電車提供一個直流快速充電轉接器。領取免費轉接器，符合資格的現代客戶必須擁有有效的MyHyundai帳戶並選擇接收現代汽車的電子郵件。這款由現代設計並授權的CCS至NACS轉接器對在V3特斯拉超級充電站和其他NACS直流快速充電站充電非常重要。符合資格的客戶必須要在收到現代汽車電子郵件邀請後60天內完成手續才能獲得免費的轉接器。此免費轉接器優惠僅適用於位在美國，並符合條件資格的現代汽車客。了解更多信息可到owners.hyundaiusa.com/us/en/resources/general-information/hyundai-nacs-adapter-terms.也可電1(800)633-5151聯繫北美現代汽車公司。

特斯拉 電費 Hyundai

上一則

天津大學南加州校友會 18日房地產投資講座

下一則

慈濟美國總會浴佛 數百嘉賓共祈無災

延伸閱讀

準備進中國市場？特斯拉在申請人形機器人Optimus商標

準備進中國市場？特斯拉在申請人形機器人Optimus商標
「馬斯克摧毀品牌」 賓州里海郡退休基金停買特斯拉

「馬斯克摧毀品牌」 賓州里海郡退休基金停買特斯拉
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
退休基金以「馬斯克摧毀品牌」為由停止投資特斯拉

退休基金以「馬斯克摧毀品牌」為由停止投資特斯拉
童弄濕Uber特斯拉遭索賠4.1萬 司機：把水舔乾淨就當和解

童弄濕Uber特斯拉遭索賠4.1萬 司機：把水舔乾淨就當和解
中國版特斯拉國產率超95%：全球最低價Model3/Y

中國版特斯拉國產率超95%：全球最低價Model3/Y

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

2025-05-07 12:56
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制