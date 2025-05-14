現代電動車可免費使用特斯拉超級充電站

在美國擁有配備聯合充電系統(CCS)的現代KONA Electric、IONIQ Electric掀背車、IONIQ 5，2025 IONIQ 5 N以及IONIQ 6的車主現可使用北美充電標準(NACS)轉接器在美國兩萬個特斯拉 超級充電站為其車輛充電（見圖）。

現代汽車專門設計了這款直流快速充電轉接器，用於其電池電動車，包括其e-GMP高壓平台。這一里程碑使現代車型可使用的直流快速充電站數量將近翻倍，大幅提高了充電的便利性，讓車主更安心。

北美現代汽車資深產品規劃與策略副總裁Olabisi Boyle表示，此舉為客戶提供更多選擇，改善公共充電體驗。是現代汽車幫助美國消費者成為電車車主的重要元素。

現代汽車藉由提供具有級矩最快充電速度的電車、在2025 IONIQ 5，即將推出的2026 IONIQ 9，以及未來的電車上安裝原生的NACS充電端口、擴大在喬治亞州Savannah的美國電車與電池產量、透過新的IONNA合資高速充電網路擴大在家以外的電車充電支援，其中包含在充電費 率上為現代客戶提供特殊折扣。還有為現代車主提供家外充電費用點數或是透過Hyundai Home提供免費二級家用充電器來加速美國電車的普及。

為了表達對電車客戶的感謝，現代汽車將為在2025年1月31日或之前購買或租賃現代電車的車主，免費為每輛合格的電車提供一個直流快速充電轉接器。領取免費轉接器，符合資格的現代客戶必須擁有有效的MyHyundai帳戶並選擇接收現代汽車的電子郵件。這款由現代設計並授權的CCS至NACS轉接器對在V3特斯拉超級充電站和其他NACS直流快速充電站充電非常重要。符合資格的客戶必須要在收到現代汽車電子郵件邀請後60天內完成手續才能獲得免費的轉接器。此免費轉接器優惠僅適用於位在美國，並符合條件資格的現代汽車客。了解更多信息可到owners.hyundaiusa.com/us/en/resources/general-information/hyundai-nacs-adapter-terms.也可電1(800)633-5151聯繫北美現代汽車公司。