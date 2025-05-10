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楊泰鵬 5/17日解開易經密碼 免費入場

洛杉磯訊
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楊泰鵬易經講座人潮爆滿、欲罷不能，舉辦講座的單位聖德佛堂決定於本月17日星期六下午三點到六點再辦一場講座，題目是「解開64卦的密碼」，講座將在聖德佛堂：17340 Temple ave, La Puente CA 91744，免費入場，茶點招待，保留座位請先報名(626)945-9999(text)，www.TaoDf.com

易經教育基金會會長楊教授表示最先解開64個陰陽密碼的聖賢就是至聖孔子，孔子將前12卦比喻為人類文明的春天，在懵懵懂懂的文明初期，人類因為對物質的需求造成部落之間爭紛（需/訟），也因為不停的戰爭而學會團隊的組織，進而開始分工合作（師/比），社會開始有小規模的制度而產生財富（小蓄/履）；接著12卦比喻為人類文明的夏天，這階段人類享受成熟的文明、燦爛的文化，琴棋書畫詩酒花的時代：同人/大有，因為不同族裔的融合互通有無，而產生更多財富。

秋天只有6卦，因為一個不能永續的自然環境維持不了太久。最後兩卦是「坎」、「離」，也是結束人類文明的預言，如何結束呢？5月17日楊教授將解說。

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