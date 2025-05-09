Lotus智能馬桶 5月促銷第2座半價

隨著母親節 將至，如何挑選一份既實用又體貼的禮物，成為民眾關心的話題。智能馬桶品牌Lotus近日宣布，推出限時促銷活動，凡購買一台Lotus智能馬桶，第二台即享半價優惠，活動將持續至本月底。

近年來，智能馬桶已逐漸成為現代家庭衛浴設備的標準配備，除了基本的溫水清洗、暖風烘乾、自動除臭等功能外，Lotus智能馬桶更具備創新的「通便功能」，受到消費者廣泛關注。該功能透過品牌專利噴頭設計，以溫和水流刺激肛門周圍肌肉，有效緩解便秘困擾。

相較傳統服藥或灌腸等方式，Lotus智能馬桶的通便功能採用無藥物、非侵入式的物理刺激方式，更加安全、溫和。

專家指出，長期便秘不僅影響生活品質，更可能導致痔瘡等肛門疾病。Lotus智能馬桶搭載的通便功能，不僅有助清潔與血液循環，更可預防相關疾病發生。

此次母親節優惠活動，Lotus以健康與科技兼具的產品（見圖），為民眾提供一個兼顧實用與關懷的送禮新選擇。

訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。

爾灣 電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。

聖蓋博 店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。

羅蘭崗99大華超市電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。

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