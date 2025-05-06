我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普選在出訪中東前 將撤銷拜登AI晶片出口管制

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」最高可領400元

亞裔美國廣告聯盟發布「3AF影響力50強」最具影響力的面向亞裔美國消費者的廣告主名單

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

為慶祝「亞太裔美國人傳統月」（Asian Pacific Islander American Heritage Month），亞裔美國廣告聯盟（3AF）正式公佈「3AF影響力50強」名單，以表彰在亞裔美國市場營銷方面表現卓越的企業。該名單致敬《財富》500強及《財富》全球500強中，對擁有超過2,400萬亞裔美國消費者展現出明確承諾的公司。預計到2026年，這一消費群體的消費力將達到1.9兆美元。

此次榜單旨在表彰那些通過數據洞察驅動的創意內容和／或媒體投入，聚焦服務亞裔美國消費者，並展現真誠長期承諾的品牌與廣告主。

3AF彙整了多方資料來源——包括亞裔美國媒體與社區活動主辦方的報告、代理商更新、以及iSpot的影片研究——篩選出這份「影響力50強」榜單。這些品牌在2024年透過付費媒體、品牌活動、以及市場啟動等方式積極投入亞裔美國市場。

3AF主席Cheryl Lee表示：「亞裔美國市場正迅速成長為全美最具影響力的消費群體之一。在3AF，我們很自豪能夠表彰這些透過有意義的投資及具文化關聯性的策略，對亞裔社群展現真誠承諾的品牌與廣告主。我們希望這份榜單能成為業界的卓越標杆，並激勵更多公司認識到亞裔美國消費者的影響力、忠誠度與強大購買力。掌握這一機會的品牌，將更有機會建立深厚的消費者關係、提升品牌形象，並實現可持續的長期成長。」

本榜單按品牌英文名稱字母順序排列，不代表排名。入選企業包括：Acura、Adidas、Amazon（Prime Video）、Apple 等等。

完整榜單與更多資訊，請瀏覽：https://www.3af.org/3af-2025-impact-advertisers/

如企業有意申請明年度榜單，請至3AF官網查詢申請條件與相關說明。

3AF鼓勵所有行銷人員持續努力，積極接觸這一關鍵的亞裔美國消費群體，並期望在未來幾年中進一步擴大此榜單的影響力與參與度。

關於3AF：

**亞裔美國廣告聯盟（3AF）**是美國亞裔廣告與行銷領域的領導組織，致力於提升亞裔消費者的影響力與市場價值。我們凝聚來自代理公司、企業行銷團隊、媒體、研究機構與產業夥伴的力量，透過高峰會、線上研討會、市場研究與專家網絡，協助品牌有效接觸亞裔受眾。更多資訊請造訪：www.3af.org

亞裔 字母 Amazon Apple

上一則

南加舞蹈教室暗藏攝像頭 少男少女隱私被看光光

下一則

翻轉加州 亞裔共和黨聯盟大會師

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵