CSC阿市長者護理中心 提供醫療、諮商、社服

華埠 服務中心50多年來,都是洛杉磯至聖蓋博 谷地區的服務基石,亦長期與政府溝通,積極為社區爭取福利,更在阿罕布拉市成立「社區醫療中心暨長者綜合護理計畫中心」(見圖)。

華埠服務中心(簡稱CSC)為滿足聖蓋博谷地區持續增長的醫療需求,這座佔地43,000平方英呎的中心,舒適寬敞的兩層樓設施,由兩個主要部分組成,社區健康中心(CSC Health)設有醫療、牙科、小兒科、眼科驗光、心理諮商、藥房、社區服務等服務項目。另一部分則是長者綜合護理計畫中心(Program of All-Inclusive Care for the Elderly,簡稱PACE),提供長者綜合護理計畫的日間保健中心,卓越服務提升華裔們的生活品質,打造機會平等和更美好的社區生活。

「長者綜合護理計畫中心」可服務逾百位長者及殘障人士,並設有多部流動專車,免費交通接送行動不便的長者們往返中心或就診服務,該長者中心地址為726 E. Main Street, Suite #A, Alhambra, CA 91801(與Cordova Street交界,正對面為Smart & Final超市),中心網址是www.cscpace.org。

該長者中心為社區年長者的健康需求提供服務,要獲得此計畫的資格,必須符合年滿55歲或以上、居住在CSC PACE服務區域內、加入時能夠安全地生活在社區中及經加州認證需要護理機構級別的照護等。關於需要多少費用,大多數的參與者都有資格獲得零月費,用分攤或基於收入的零保費 。此外,所有CSC PACE承保的服務,均無需參與者共付費或自付費用,有關零費用資格或任何問題,週一至週五上午8時至下午4時30分,可電1-888-511-0898或626-988-8006查詢。