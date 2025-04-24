365 Solar太陽能系統 安裝獎勵現金500元

365 Solar現正推出「復活節 期間限定優惠」現在安裝，立即享受500元現金獎勵，名額有限。立即去電洽詢：626-672-1668，電郵聯絡：[email protected]，地址在398 Lemon Creek Dr., #I, Walnut, CA，或上網了解更多：www.365solar.net。

隨著暑期將至，加州 民眾將迎來酷熱天氣與更高的電費 負擔。加州夏季的高溫往往使家庭開冷氣時間延長，電費負擔愈加沉重。再者，聯邦政府對中國進口產品的新一輪關稅，使得太陽能設備價格可能進一步上漲。

此時安裝太陽能，不僅能有效節省電費，更能搶在價格全面調漲前卡位。凡安裝4千瓦以上太陽能系統（約10片太陽能板，見圖），立即回饋500元。

什麼是4千瓦太陽能系統？根據參考數據顯示，4千瓦太陽能系統每年可產生約6,000至7,000度電，對於一般四口之家來說，這足以支應以下用電需求：每天開冷氣6至8小時；洗衣機與烘衣機每週使用數次；日常烹飪；冰箱運作；電視、燈具、電腦使用；家電與手機充電。若有節能習慣，甚至還能產生多餘電力回饋電網，進一步折抵帳單。

365 Solar是太陽能主流品牌的直營代理商，為數以萬計居民申請太陽能，高質量的服務，造就五星的客戶滿意度。