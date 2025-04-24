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美遊假期「長江探索號」遊三峽 月底前報名享優惠

洛杉磯訊
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設有SPA中心、健身房、唐朝主題劇院及高端酒吧
設有SPA中心、健身房、唐朝主題劇院及高端酒吧

美遊假期(gotocotravel.com)今秋推出「長江探索號」豪華遊輪，主打5天4晚三峽精華行程，結合升級奢華與文化探索。旅客可在私人陽台套房中體驗三峽大壩升船機。4月30日前報名每人折扣500元，行程每位1850元起，含免費中國簽證，名額有限。

遊輪共74間江景陽台套房，限量接待148人，設有中西自助、素食、定製餐廳，並配備SPA、健身房、唐朝劇院與高端酒吧。

此外，同步推出四條結合陸地與水上旅遊的經典線路，與長江遊輪行程無縫銜接：

上海A/B線：(10/24)，遊覽上海、杭州、蘇州、南京。

西安線：(10/25)，涵蓋西安古城、兵馬俑、武當山。

武漢線：(10/27)，深入東湖、黃鶴樓、長江大橋。

川渝線：(10/31)，遊覽成都、九寨溝、熊貓基地與重慶。

全程中英文導覽、24小時中文管家服務，並有駐船醫師。一價全包，無購物壓力，並加贈秋色專業旅拍。

報名電話626-631-0966，電郵[email protected]，或上網www.gotocotravel.com.地址：11100 Valley Blvd, El Monte CA 91731.

長江探索號豪華遊輪
長江探索號豪華遊輪

簽證 武漢

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