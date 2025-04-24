我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

迦得金融5月免費退休規畫講座 分享3祕訣

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

迦得金融總裁董天路教授，五月三日周六，上午十點Cerritos Sheraton和下午兩點Irvine兩場，以及四日周日，下午兩點，Torrance Double Tree Hilton共三場免費講座（見圖），將分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事：

一、收入的規畫。協助應用合法多領二十萬社安退休金的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年百分之9優先股股息的收入規劃，以及每個家庭都可以避免加州新課的長照稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使資產可以受到保護的配置。

二、掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資表現的投資策略。

三、保護除了避免遺產認證，也保護子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規畫師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，他將分享經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

五月三日：12725 Center Ct Dr S, Cerritos, CA 90703，2pm (20151 SW Birch St, Suite 250, Newport Beach, CA 92660)；四日：21333 Hawthorne Blvd, Torrance, CA 90503，訂位諮詢或簡訊(626)826-0880。

長照 退休金 加州

上一則

女星克莉絲汀娜蕾奇住近1年銀湖房產 售417.5萬

下一則

美遊假期「長江探索號」遊三峽 月底前報名享優惠

延伸閱讀

沃爾瑪超市南加11門店將升級 新增商品類別和服務

沃爾瑪超市南加11門店將升級 新增商品類別和服務
永安罰單處理中心 各種罰單全方位服務

永安罰單處理中心 各種罰單全方位服務
南加新港灘雙塔辦公大樓 台裔企業家溫智宇收購

南加新港灘雙塔辦公大樓 台裔企業家溫智宇收購
段旭民醫師兩場免費講座 分享針灸療法優點

段旭民醫師兩場免費講座 分享針灸療法優點
台裔企業家又有大手筆 收購南加新港灘雙塔大樓

台裔企業家又有大手筆 收購南加新港灘雙塔大樓
小雅屋母親節蛋糕 4/20前預購享早鳥85折

小雅屋母親節蛋糕 4/20前預購享早鳥85折

熱門新聞

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話