迦得金融5月免費退休規畫講座 分享3祕訣

迦得金融總裁董天路教授，五月三日周六，上午十點Cerritos Sheraton和下午兩點Irvine兩場，以及四日周日，下午兩點，Torrance Double Tree Hilton共三場免費講座（見圖），將分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事：

一、收入的規畫。協助應用合法多領二十萬社安退休金 的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年百分之9優先股股息的收入規劃，以及每個家庭都可以避免加州 新課的長照 稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使資產可以受到保護的配置。

二、掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資表現的投資策略。

三、保護除了避免遺產認證，也保護子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規畫師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，他將分享經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

五月三日：12725 Center Ct Dr S, Cerritos, CA 90703，2pm (20151 SW Birch St, Suite 250, Newport Beach, CA 92660)；四日：21333 Hawthorne Blvd, Torrance, CA 90503，訂位諮詢或簡訊(626)826-0880。