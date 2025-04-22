南海岸廣場 Fleurs de Villes 花飾展、園藝展再度回歸！僅有四天!

絕對不可錯過的花飾盛宴！強勢重返南海岸廣場，一場全新的花卉發現之旅和標誌性的全球故事講述。

4月24日至27日免費向公眾開放，Fleurs de Villes 以英國知名影劇Downtown Abby在南海岸廣場展示超過15個新鮮花卉人體模型和壯觀的裝置，更多的展示在廣埸各處。展覽由南加 著名插花師及藝術家共同創造，並有三位評審選出最近創意獎，最真實獎等。

Fleurs de Villes Inc由Karen Marshall和Tina Barkley於2015年成立，近年來的國際演出包括洛杉磯 、紐約、倫敦、多倫多、芝加哥 、西雅圖、溫哥華、魁北克市、墨爾本等南加州 更是不會缺席的重要地區，特別與南海岸廣場合作展出廣受好評。

Fleurs de Villes Inc是一個獨特品體驗品牌，以超本地內容為基礎、令人陶醉的組合。在其巡迴展出的每一個城市，都以該地區頂級花卉為特色，創造出令人驚歎的鮮花人體模型，與合作品牌的啟發保持一致，在優雅的藝廊環境中呈現。從令人驚歎的模特系列展示，到臨時的花市，Fleurs de Villes培養定製的花卉活動，綻放著幸福。

除此之外Fleurs de Villes也與Max Mara，Mikimoto合作在精品店門口特製花門，

Max Mara經理Sayuri Ida 與華人 專員Anita表示，同時舉辦發展特烈活動。

南海岸廣場頂級園藝展同時登場！

第34屆南加州春季園藝展是4月24日至27日在南海岸廣場的Crate & Barrel/Macy’s 家居大樓舉行的為期四天的園藝展。南海岸廣場春季

園藝展是發現幾十個獨特的植物和花園供應商，還包括來自荷蘭的園藝專家，滿足所有的春季園藝需求。同時還可以探索由南加州頂級景觀設計師與南海岸廣場家庭精品店合作設計多個令人興奮獨一無二的戶外生活空間設計。

南海岸廣場的南加州花園展的亮點包括：各苗圃、園藝協會和其他供應商一起提供獨特難得和可收藏的植物一站式植物盛宴，還有現場優惠價。會埸特別設計一個令人驚歎的全部由植物材料製成 的25英尺高花卉展示。

由南加州頂級設計專家和南海岸廣場的家居商店（如Williams-Sonoma、Crate & Barrel、Pottery Barn、Sur la Table、West Elm等）打造的時尚和可持續的家居和花園設計展示。南海岸廣場 地址：3333 Bear Street, Costa Mesa。