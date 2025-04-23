國泰銀行 5月28日慈善高爾夫球賽獻愛募款

國泰銀行宣佈，將於2025年5月28日在加州 工業市太平洋棕櫚渡假村的Industry Hills高爾夫球俱樂部，舉行第48屆年度慈善高爾夫球賽（見圖）。這項在社區享有盛譽的慈善活動，將再度把高爾夫球愛好者和熱心慈善的人士聚集在一起，為當地的非營利組織籌集善款，助力社區的繁榮發展。

球賽將以18洞、四人爭奪賽的形式，向各類水平的選手開放。參賽者可以選擇以個人或團隊形式報名。除球賽外，還會有激動人心的拍賣、抽獎活動，以及精心準備的午餐、晚宴和頒獎典禮。活動所籌募到的善款將會捐贈給以下非營利組織。值得注意的是，今年特別增加兩家致力於幫助南加州遭受毀滅性野火影響的居民的非營利組織：亞美老人服務中心，國泰銀行基金會，華埠 圖書館書友會， 角聲家庭中心恩泉輔導事工，洛杉磯國際協會(International Institute of Los Angeles)，爾灣中文學校，No Limits for Deaf Children and Families，台美人傳統週，Community Partners，Baby2Baby。

國泰銀行高爾夫球賽委員會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝表示，很高興可以再度舉辦這項慈善活動，向社區獻出一份力量。通過高爾夫球這項深受人們喜愛的運動，將大家凝聚在一起，為社區募款、獻愛心。

國泰銀行年度慈善高爾夫球賽始於1977年。四十多年來，該活動已為當地非營利組織募得數百萬美元的善款。如欲報名比賽或了解贊助詳情，請瀏覽cathaybank.com/annual-charity-golf-tournament。更多詳情可電郵至[email protected]。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（纳斯達克：CATY）的子公司。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。