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綠蜂膠天然抗氧化劑延年益壽

洛杉磯訊
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這是一組令人驚訝的現象。

1)巴西養蜂人平均壽命超過同一地區普通人10歲以上；

2)前蘇聯高加索地區長壽村百歲老人中絕大多數為養蜂人；

3)素以工作壓力大而著稱的日本人，仍能連續十餘年平均壽命居世界榜首。而在20世紀50年代，中日兩國平均壽命幾乎一樣，但現在日本人的平均壽命比中國人高6-10歲。

是什麼讓養蜂人和日本人健康、長壽？科學家的研究發現，其中奧秘正是來自綠蜂膠。養蜂人通常都有食用野生蜂膠的習慣，而日本更是全球綠蜂膠第一大消費國，市場上95%以上的蜂膠均為巴西進口綠蜂膠。

1.綠蜂膠是至今人類發現的天然延壽物質：蜜蜂在5600萬年的物種進化長河中，最終從長壽膠源植物新生幼芽或樹皮等部位採集來精華液，再混入其進化而獨有的上顎腺分泌物加工而成綠蜂膠。它集動植物精華於一體。

2.綠蜂膠含有延年益壽活性物質：綠蜂膠含有400多種生物活性成分，其中一部分是人體自身無法合成或自然界其他食物中所不含有的，複雜而奇特的成分決定了綠蜂膠的保健效果。

3.綠蜂膠是天然抗氧化劑，能有效清除自由基、抗氧化衰老：人的衰老過程是一個「氧化」過程，如血液循環不暢、黃褐斑形成、代谢失衡、基因突變等都與氧化應激造成的損傷有關。綠蜂膠中的黃酮類物質、萜烯類物質、以及多種微量元素等都具有清除自由基和抗氧化作用。

野花牌(Apiario Silvestre)綠蜂膠（見圖），源自巴西亞馬遜河原始森林，由巴西殺人蜂採集，再混合殺菌能力強的分泌物。每一克原料選取均採用HPLC液相色譜分析，有效成分含量高，淨濃度85%，類黃酮7%、酚多體3.5%，且無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888；野花牌綠蜂膠北美亞太區總代理訂購網站：www.bpropolis.com

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