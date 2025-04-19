佳音社5月3日「慈母手中線」活動 有現金抽獎

南加州 年度最具溫情的母親節 慶典—佳音社主辦、第34屆「慈母手中線」活動，將於5月3日（週六）下午2點至4點，在Baldwin Park Performing Art Center溫馨登場，與廣大民眾一同歡慶母親節。活動由世界日報協辦，多元節目溫馨感人，活動當天還將舉行6名幸運觀眾的百元現金抽獎，並準備精美伴手禮，致贈給每位到場觀眾，為所有母親與家庭增添節日的驚喜與溫暖。

「慈母手中線」活動自1989年開始舉辦，至今已邁入第34個年頭，一直深受社區母親與家庭歡迎。今年活動內容更為豐富，此次特別走訪拍攝了多段、多位不同年齡背景的媽媽來分享她們啟發人心的小故事，這些視頻都洋溢著感人的愛心。精彩節目包括感人至深的現代AI小話劇、歌唱家張鳴傑演出、歡樂的青春舞蹈，由不同年齡與背景的母親，親自分享啟發人心的經歷，處處洋溢著愛與感恩。

佳音社社長鄒王見山（見圖）表示，多年來「慈母手中線」之所以能夠持續舉辦，離不開社會各界的熱情參與與贊助。感謝歷年熱心贊助這項母親節活動的廠商朋友，使得它年年舉辦不輟：今年活動的贊助單位，美國泛宇集團、林大衛保險、Wealth Enhancement Group、太子行、陳筱芬醫學博士、福樂紀念公園、匯豐櫥櫃大理石、IC Financial & Marketing, Lawrence Farmers Ins.、理想地產管理公司、劉桂齡牙醫博士、New Century Ins Services、Lucky Seasons Inc、Children & Youth Enrichment Activities、三陽牌抽油煙機、小林眼鏡行、景德堂、晶點水晶等企業與機構的慷慨支持。

活動門票分為20元、50元與100元三種價位，現正開放購票。主辦單位呼籲民眾儘早訂票，與親人一同共度一場充滿愛的母親節。購票可洽：818-357-6015。