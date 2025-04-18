美國優質保健百傲藥業 進軍中國

由左至右：百傲藥業創始人李惠瓊、聯邦眾議員趙美心、和創始人溫傑。(圖／百傲藥業提供)

美國知名保健品品牌百傲藥業（Biocalth International Inc.）於4月14日宣布正式進軍中國市場。該品牌創立25年來，產品遠銷東南亞與歐洲多國，深受消費者喜愛。隨著中國對健康養生的重視日益提升，百傲藥業希望將優質的美國保健品帶入中國，為更多家庭提供安全有效的健康選擇。

百傲藥業於2000年成立於美國洛杉磯 ，是一家集研發、生產、銷售於一體的綜合型保健品公司。創辦人溫傑出身醫藥世家，父母皆為華人 移民。他同時擔任多家企業與機構的負責人，包括「美國麓山天然藥物有限公司」、「藥源企業」、「百傲基金會」，並為「美中工商協會」終身榮譽會長，早於1998年即入選《美國名人錄》。

因在美國保健品業界的卓越影響力，溫傑曾多次代表洛杉磯商界參與國會與業界會議。百傲藥業系列產品獲得主流醫藥界廣泛認可，並有多位美國醫師為其背書。2002年，溫傑更因企業成就獲美國總統布什親自接見。

品牌創立初期，為打開知名度，溫傑與共同創辦人李惠瓊曾大膽租下紐約華爾街曼哈頓橋旁最大的廣告牌，這塊廣告牌先前為勞力士等國際大牌專用，是華人企業鮮少涉足之地。廣告一經推出，即引發市場關注，使百傲藥業迅速登上全美保健品市場的舞台，產品更成功進入數千家主流藥房，成為全美華人保健品銷售冠軍。

百傲藥業的產品也在亞洲市場表現亮眼，特別是在新加坡 ，多次被當地連鎖藥妝店評選為最受歡迎品牌。

此外，百傲藥業重視研發與臨床驗證，自2011年起與UCLA醫學院及多家獨立實驗室合作，進行臨床測試與有效性研究。其產品通過動物實驗與人體實測，獲得多項美國功能性專利，突顯其產品的安全性與科學性。

作為業界領頭羊，百傲藥業也積極投身公益，旗下兒童基金會長年支持弱勢兒童教育與醫療。近期，溫傑與李惠瓊為洛杉磯山火受災居民舉辦慈善音樂會，邀請多位音樂家演出，現場募得大量善款，展現企業家的社會責任與人道關懷。

隨著中國市場的開放與消費升級，百傲藥業將憑藉其美國品質、科學實證及公益精神，致力於為中國消費者提供優質可信賴的健康產品，打造國際化保健品新典範。