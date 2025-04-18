線上實體免費理財講座 規劃節稅、資產傳承

周美懿協同律師和避險投資專家，邀請民眾參加資產傳承、節稅策略與市場布局。資產逾1400萬人士或企業主即將迎來2025年的重要財務挑戰與機遇，如何在川普 上任後有效應對可能的政策變動，並透過合理的慈善規劃實現三贏局面，是本次系列三場講座的核心議題。

首場講座將於4月30日舉行，由律師Aaron C. Yen深入剖析稅務風險與資產傳承規劃。他將探討納稅人離世後，未申報的海外資產是否會自動消失，並闡述全球資產申報的相關規定及未申報可能帶來的法律與稅務風險。這些問題不僅影響資產持有者自身，也可能對第二代，甚至完全不知情的美國出生第三代造成衝擊。此外，未申報資產可能涉及的刑事責任亦是不容忽視的重要議題，如何提前因應，將是講座的重點。

第二場講座將於5月1日舉行，由財務規劃師周美懿解析如何透過慈善捐贈來緩解高額稅負與現金流壓力。與單純捐現金相比，捐贈高增值資產如何為個人與企業創造更具優勢的財務規劃，將成為關鍵討論內容。講座將詳細介紹九種主要的慈善捐贈方式，幫助參與者理解並掌握最適合自身資產配置的策略。如果能夠提前規劃，慈善捐贈在所得稅、增值稅與遺產稅方面皆能帶來大幅度的減免，為財務穩定與社會貢獻找到平衡。

第三場全場英文，將於5月2日舉行，專家們將針對當前市場變局提出深入分析與應對策略，幫助投資人找回信心，穩健布局未來。Ying Wang將解析市場現況與可行的投資策略，Jack Zadigian將介紹RiverSource Structure Solution 2sm年金計畫，探討如何在資產成長與風險控制之間取得平衡，而John Blau則將解析ACAP Strategic Fund多空對沖基金的運作模式，幫助投資人在市場波動中掌握優勢。

此外，特別邀請針灸醫師段旭民，在第一與第二場中文講座最後壓軸30分鐘中，分享傳統中醫在疾病預防與治療方面的優勢。他將講解經絡的概念，並透過實際案例說明如何運用經絡與穴位來改善健康，讓參與者在關注財務規劃的同時，也能兼顧身心健康。

本次講座由Ameriprise Financial主辦，作為業界領先的財務規劃與諮詢機構，旗下管理資產已超過十四萬億美元。

第一場：4月30日（週三）2:00PM-4:00PM（線上&現場實體）

DoubleTree by Hilton, 888 Montebello Blvd, Rosemead, CA 91770

第二場：5月1日（週四）2:00PM-4:00 PM（線上&現場實體）

Ameriprise Financial Newport Beach Office, 660 Newport Center Dr. #800, Newport Beach, CA 92660，電話949-660-4611。

第三場：5月2日（週五）2:00PM-4:00PM（線上，全程英文）

報名方式：於4月29日（週二）中午12:00前，電郵報名至[email protected]。線上講座的連結將於註冊後提供，實體場次的報名成功與否亦將以電子郵件通知。本活動免費參加，但主辦方保留拒絕權力，恕不招待投資、金融及保險 專業人士。