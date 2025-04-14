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AliExpress 跨境電商高峰會於洛杉磯盛大舉行 聚焦AI與全球市場拓展

洛杉磯訊
AliExpress 美國 CEO Eric 張
AliExpress 美國 CEO Eric 張

中國最大跨境出口電商平台 AliExpress（阿里速賣通）近日聯合全球支付服務供應商 Zyla，在洛杉磯市中心地標建築 777 Tower 盛大舉辦「人工智慧、電子商務與跨境賣家出海」高峰會。此次活動由風雷集團協辦，吸引超過 200 位全球跨境電商從業者與專家參與，現場氣氛熱烈。

多位資深行業專家分享經驗
多位資深行業專家分享經驗

AliExpress 美國 CEO Eric 張於會中表示，平台致力於為美國消費者打造更智慧、更快速、更在地化的購物體驗，目標是推動全球商業未來發展。隨著在地供應鏈的強化，AliExpress 不僅提供來自中國的商品，更增加本地採購商品，以滿足不同地區消費者的需求。

風雷集團董事長馮燁（圖右）
風雷集團董事長馮燁（圖右）

AliExpress 國際數位商務部門（AIDC）亦展現驚人成長力道，近年營收成長率突破 30%，成為阿里巴巴集團內成長最快的部門之一。該平台目前支援 18 種語言服務，覆蓋全球市場，並設有多個實體支援中心。透過 AI 驅動的全球服務團隊，有效提升客戶互動效率與服務品質。

AliExpress 美國 CEO Eric 張與來賓
AliExpress 美國 CEO Eric 張與來賓

目前，AliExpress 已為全球超過 2 億用戶提供服務，活躍賣家超過 30 萬人，並支援多達 51 種支付方式，進一步降低國際交易障礙。在美國地區，AliExpress 設有多個辦事處，並於加州 Rancho Cucamonga 建置倉儲與第三方物流（3PL）基礎設施，大幅縮短配送時效，跨境物流可於 5-7 天送達，本地商品最快 1-3 天內抵達，較 2021 年前縮短逾五成。

Esther Khong阿里雲美國零售與金融科技主管
Esther Khong阿里雲美國零售與金融科技主管

高峰會期間，多位業界資深專家深入分享如何以 AI 技術連結賣家與買家，探討美國市場機遇與本地化策略，以及多幣種支付如何解決賣家在跨境交易中的痛點。與會來賓亦針對川普政府時期關稅政策對貿易造成的影響、雲端電商解決方案的應用及 AliExpress 生態系統的資源整合展開討論。

Zyla 作為本次峰會的重要合作夥伴，展示其全球多幣種支付解決方案，協助企業簡化國際交易流程，並強調 AI 技術在零售業格局變革中的關鍵作用。透過 AliExpress 與 Zyla 的緊密合作，賣家可快速建立新的銷售管道，提升品牌曝光並拓展海外市場。

此次高峰會不僅強化了跨境電商生態系的連結，也為全球賣家提供了拓展市場、提升效率與轉型創新的嶄新視野。

電商 AI CEO 加州 商務部

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