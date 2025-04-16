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雄獅推高端璽品旅遊 雙重專業服務

洛杉磯訊
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擁有40年深厚旅遊專業的雄獅旅遊，自2013年於台灣上市以來，穩健拓展全球版圖，致力於為全球華人提供更貼近需求的在地服務。2025年，美國雄獅旅遊正式推出全新高端旅遊品牌「璽品旅遊」，專為講究生活品味與旅遊質感的旅客打造精緻行程。

璽品旅遊秉持「在最美好的地方停留最長的時間，以最適切的安排帶領旅客共享世界美景」的理念，首波推出中國、日本、中南美洲、台灣（見圖）四大熱門目的地，設計多元路線，讓旅客深入體驗當地文化。行程中特別安排當地精選美饌與國際品牌酒店，並提供連續住宿，減少頻繁更換飯店與整理行李的不便。

璽品旅遊推出多項專屬服務，包括小團制出團模式，每團人數上限24人，確保旅客獲得細緻照顧。行程配備專業領隊與當地導遊，提供雙重專業服務，並包含全程領隊、司機及行李搬運小費（部分無服務設施之旅館除外），另提供24小時旅遊地機場接送，確保旅客從抵達當刻起即享受貼心服務。

璽品旅遊精選 「絲路北疆13天」 行程，帶領旅客深度探索絲綢之路與北疆美景，售價4,750元起，2025年8月24日與9月18日已經熱銷成團，即將出發。即日起至2025年5月31日前完成報名並支付訂金，可享每人200元早鳥優惠。

此行程6人成行，每團最多24人，提供24小時旅遊地機場接送，搭配當地導遊，打造雙重服務體驗。全程安排VIP包車，帶領旅客造訪絲綢之路的經典景點。

為確保旅程舒適與高效，行程特別規劃高鐵與飛機銜接，並精選高端酒店與特色民宿。

更多詳情可致電626-606-5416，或至璽品旅遊官網查詢https://lion.tours/feeubuXb，亦可透過官方Line帳號獲取一對一諮詢服務https://lin.ee/g4fq6ItT。

華人 小費 日本

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