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亞美公義促進中心 4/16 、4/26 免費法律援助活動

洛杉磯訊
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本月南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)有兩場特別法律援助活動。16日在San Angelo Park，AJSOCAL將與另一家非營利組織合作，提供有關各類租戶權利的免費法律援助，提供早期預防的教育資源，在面臨驅逐之前了解自己的權利。與會者還將有機會了解當地社區組織，這些組織可以幫助指導和支持他們如何保護自己的家園。

本月26日，AJSOCAL將與Shalom Center共同舉辦第49屆房屋所有權博覽會。如果民眾受到洛杉磯大火的影響，移民文件因最近的山火而丟失或損毀，鼓勵大家參加此次活動，AJSOCAL將提供免費的法律支援和野火救援資源。

南加州亞美公義促進中心是美國最大的亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)法律和民權組織（見圖）。每年為洛杉磯和橙縣的15,000多名個人和組織提供援助。

作為一個致力於社會正義的非營利組織，AJSOCAL為低收入和英語能力有限的個人提供免費的法律和非法律援助。AJSOCAL住房保護計劃提供免費的法律服務。協助處理各種住房相關事宜，在某些情況下，可為面臨驅逐的租戶提供免費的全面代理。

AJSOCAL提供各類免費法律診所，包括每月第一個星期四下午6點至8點在Westminster Family Resource Center、每月第四個星期四下午12:30至5點在Alhambra Civic Center Library，以及每週五上午10點至12點在 AJSOCAL橙縣辦公室。

如果任何疑問，可撥打中文：1-800-520-2356或英語：1-888-349-9695，週一至週四上午10點至下午3點。

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