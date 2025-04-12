H Mart拉斯維加斯首店 4月24日盛大開幕

打造全新一站式購物地標。美國最大的亞洲超市之一的連鎖品牌H Mart，即將於2025年4月24日上午10點，在拉斯維加斯2620 S Decatur Blvd盛大開幕（見圖），佔地達53,395平方英尺。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：「H Mart很高興將正宗的亞洲風味帶到你們的社區，我們希望顧客能與我們一同分享這份熱情。我們的超市致力於呈現亞洲美食的豐富與多樣化，讓你們在家門口就能輕鬆找到最愛的味道。」

H Mart以其「一站式購物」體驗聞名，提供多樣化的新鮮產品。所有商品皆直接來自當地農場及供應商，確保為拉斯維加斯社區帶來新鮮、優質的選擇，新店每日營業時間為早上8點至晚上10點。

除了採買日常食材，這間全新門市的整棟建築也規劃了H Mart美食廣場及多元文化空間。美食廣場將包含：「PAIK'S NOODLE」特色韓式中華料理、「BBQ Chicken」知名韓國炸鷄品牌、「HANMO TOFU」韓式豆腐湯與經典湯飯、「MOONBONGRI SOONDAE」傳統韓式料理、「JOPOK TOPOKKI」韓國街頭小吃專門店、「Oh K-Dog」超人氣韓式熱狗、「Tiger Sugar」來自台灣的經典奶茶品牌。

更多活動資訊、特別促銷和折扣，請訪問H Mart官網：www.hmart.com，或關注KakaoTalk(ID: H Mart NV)、微信 (ID: hmartofficial)、LINE (ID: 906tfvua)以及Facebook和Instagram (@hmartofficial)。

H Mart推出的智慧卡省錢計劃，1,000點（$1=1點）即可兌換$10超市禮券。此外，還將為智慧卡會員提供參與各種會員活動和特價的機會。智慧卡可在所有H Mart分店的客服部免費註冊，或通過H Mart手機應用網上申請。該應用可在Apple Store或Google Play下載。