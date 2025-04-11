Elite Prep Berry邱 4/12解析UC申請全攻略

聖荷西分校主任暨資深教育升學顧問Berry邱。(業者提供)

UC（加州大學 ）系統是許多華人 學生的首選，但UC申請的邏輯與評分方式有哪些方面需要注意？世界日報邀請擁有十年以上經驗的Elite Prep聖荷西分校主任暨資深教育升學 顧問Berry邱，解析UC申請的核心策略，並根據2025年最新申請趨勢，深入說明如何準備活動清單、PIQ文書與學術表現，讓申請更具競爭力。

重點內容包括：UC怎麼評估申請人？活動清單寫作技巧？申請文章要怎麼選題與避開常見錯誤？華人家庭的誤區；GPA不完美怎麼補強？UC申請時間軸與準備建議。

Elite Educational Institute創立於1987年，總部設於加州羅蘭岡，目前在加州擁有17間分校，並在喬治亞州、內華達州、德州與維吉尼亞州設有辦公室。Elite的全人教育策略首先幫助學生提升學業表現，接著幫助他們在申請美國與國際頂尖大學時能脫穎而出。

世界日報「2025春季線上升學規劃講座」將於4月12日（周六）下午1點起，通過Zoom Meeting舉辦。報名的線上註冊連結：https://reurl.cc/4LRRXV。