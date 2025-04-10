方見堯律師4/12 談建立「官司信託」保護出租物業

方見堯律師於4月12日（週六），在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，華人 在美國， 除了努力工作，還需要注意甚麼？華人都是很努力工作賺錢，除了努力工作外，還需要知道怎樣保護自己的財產，否則像噩夢一樣的官司，會讓畢生奮鬥積累的財產化為烏有。很多人都覺得不是很富有，不太可能會被控告，在於大多數華人都有房產和儲蓄，這使他們成為訴訟目標。

許多美國華人都有出租物業，很容易成為訴訟目標，有一個擁有多個出租物業的客戶，把一間房屋租給一個單身男性，這個租客 和他的朋友在房屋內起了爭執。在爭執中租客用刀攻擊他的朋友，結果朋友受傷了，受害者不是起訴租客，相反選擇起訴房東，在他向法庭提交的文件中，受害者稱房東應當對他的受傷負責，因為房東不應該將房屋租給有暴力傾向的人，受害者聲稱租客有暴力襲擊的歷史，房東是知道此事。

方見堯律師建議保護財產，可以考慮建立「官司信託」，如你擁有出租物業，可以把它放到資產保護信託中，當租客在出租物業中摔倒，資產保護信託可以保護資產。如因為個人行為而被告，如開車撞傷人，資產保護信託也能保護到資產。成立了「官司信託」後自己便是信託的受託人，仍然可以管理自己的資產。「官司信托」是可以修改，若有一個子女不是很孝順，可以取消他受益人的資格。因為很多人絞盡腦筋想要避開遺產稅，建立一份不可撤銷信託，本人就不能是這份信託的受託人，也不能修改這種信託。理論上是永遠失去對財產的控制權，IRS會認為這處物業不屬於你。所以這種信託裡的物業可以規避遺產稅，這種信託和「官司信託」是完全不一樣。「官司信託」目的不是避免遺產稅，而是保護財產，現在聯產遺產稅的免稅額是1400萬，大部份人都不需要支付遺產稅，因此大部份人都不需要做這種規避遺產稅的信托。

方見堯律師建議擁有出租物業的華人，考慮建立「官司信託」保護財產，如大家有任何法律問題，可參加當天的免費「法律講座」，地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，方見堯律師事務所網址是www.fonglawusa.com。