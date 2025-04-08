教育機構執行長Jenny 傳授大學申請錄取趨勢與策略

進入好的大學決定孩子們一生及未來，如何規劃，大學申請的過程尤為重要。為了讓華人 子弟可以進入理想的大學，業界權威「Admission Masters」升學 規劃教育機構執行長Jenny Wheatley（見圖） ，將於4月12日（週六）下午1點30分，在線上為家長及初，高中生以英文分析：2025 College Admissions Results: Trends and Strategies for Admissions（2025年大學入學結果：錄取趨勢與策略）。

免費講座註冊鏈接：https://us06web.zoom.us/meeting/register/qL11o_jSRved98xsGB2uYQ#/registration（小圖）。

進入頂尖院校競爭激烈，大學評審員挑學生也越加嚴格。如何達到大學招生人員的期待標準，客觀準確評估自身的能力，發現自己的優勢，利用申請文章與面試展示自我。頂尖大學要的是與眾不同的學生。

執行長Jenny的每場講座都會給初高中生帶來非常有益的資訊，每次爆棚，讓學子在大學申請脫穎而出，順利進入夢想大學。執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University教育碩士，擁有多年UCLA、Johns Hopkins University（約翰霍普金斯大學）入學審核經歷，獲頒Harvard University（哈佛大學 ）入學審核資格證書，Teach for America成員及老師。

執行長Jenny表示，申請大學文件審核系統是設計來保留各種不同背景學生的資訊。因此，在線上申請文件，鮮少有位置能讓你獨特的經歷或是其他特殊的狀況呈現出來，要將實際生活狀況寫成線上所規定的文件格式是相當掙扎且氣餒。猶豫字數及文件空間的限制，很難發揮傑出表現和亮眼的成果。上述的種種都是因為線上系統要簡化學生的資訊所產生不可避免的情況。因此，如何在有限的空間內表達自己以及參與的活動，如何解釋某科目成績低於標準，參加的暑期研習營，應視為額外的高等教育訓練還是工作經歷。

「Admission Masters」升學規劃教育機構，高度專業的團隊會帶領學生及家長，申請過程中給予詳細解釋和指導，不再苦惱沮喪，並使申請文件內容更加加分。

該中心顧問團隊由來自各大名校入學審核官組成，經驗豐富，成立至今，已將萬名學生送入名校，協助學生申請名校資料及決定錄取機率的自傳，面試準備訓練等。

諮詢專線1-855-466-2783，中文909-957-7000，網址www.theadmissionmasters.com。