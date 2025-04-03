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涵靜書院4月20日起靜坐課程解壓強身

洛杉磯訊
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經過4年的疫情衝擊，之前的種種磨難也讓許多民眾深刻體會到身心健康的重要性。為服務社區大眾，涵靜書院靜坐研習中心將於 4月20日起連續四個週日下午1時30分至5時，以實體教室免費開班傳授靜心靜坐課程。教導大家如何在繁忙的工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

許多人在尋覓如何健康養生身心平衡的有效方法。在現代忙碌社會，為了生活和工作每日忙忙碌碌導致身心靈疲憊，不知自己生命的價值或熱情在那？導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累?

根據「人體能源危機報告」全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至到瀕臨用完的程度。身、心、 精神能量不能保持正面平衡，導致慢性病的發生，譬如焦慮失眠、 腸胃功能不適、 過敏、 免疫功能失調、 無名背痛等等。人們常為過去煩惱，為未來憂心，對當下又徬徨不已，有心無力，導致身體每況愈下。其實只要找到對的方法，使身心靈重新接上電源， 就能快速有效的補充失去的能量。

靜坐有益養生，需知如何入手，以免走火入魔，為此涵靜書院免費教授「以自然為宗， 無為為法」的靜坐法門，隨時隨地都可藉由靜心靜坐，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界，加強正氣能量，更有活力完成願景，使身心靈全面改善，開始生命的另一章。

隨著科技發達，物質富裕，人們愈加渴望追尋心靈世界之安寧、愉悅、舒適。有人想從靜坐中，達到治病、健康、延年、長壽之道，於是學習靜坐已普遍成為全世界人類，甚至於歐、美國家愈來愈重視的精神鍛煉課程。「靜坐」是中國五千年留下來最寶貴的遺產，「靜心靜坐」也是涵靜書院給世人最簡易方便、安全直接的養生法門。不受時間、空間限制，沒有任何副作用，沒有宗教門派的障礙。「靜心靜坐」主要透過身體能量系統，藉由經絡、活化全身經絡、細胞，進而提高人體能量的層次。「靜心靜坐」是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、達到身、心、靈真正的和諧與健康。凡對靜坐有興趣者，不限年齡性別。課程以「身心靈和諧，幸福健康人生」為主軸。每週課程有不同的靜坐及養生知識分享，循序漸進的規劃學習進度，讓學者輕鬆的掌握「靜心靜坐」的精髓，並且一輩子擁有輕鬆簡便而又經濟的養生方法。

靜心靜坐班注意事項，靜坐時穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。活動當日中餐於13：30前八分飽即可。前後課程相關性緊密，準時參加，並全程參與不缺課，以達最大效果。最重要的是帶一顆輕鬆愉快的心，定能有意想不到的收穫。

上課日期：週日班：4月20、27日、5月4、11日下午1時30分至5時。地點：涵靜書院靜坐研習中心，地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770。電話：(626)571-5983，Email : [email protected]

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