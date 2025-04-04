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玫瑰崗紀念公園與佛光山 4/13清明追思法會

洛杉磯訊
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玫瑰崗紀念公園與佛光山玫瑰陵將於4月13日在玫瑰崗SkyRose禮堂聯合舉辦「清明追思，春季三時繫念法會」。
玫瑰崗紀念公園與佛光山玫瑰陵將於4月13日在玫瑰崗SkyRose禮堂聯合舉辦「清明追思，春季三時繫念法會」。

為弘揚中華文化慎終追遠、孝親報恩的傳統倫理，玫瑰崗紀念公園與佛光山玫瑰陵將於4月13日（周日）在玫瑰崗SkyRose禮堂聯合舉辦「清明追思，春季三時繫念法會」。藉由虔誠的誦經法事，共同追思已故親友，祈願亡者安息，生者平安。

玫瑰崗副總裁林佩璇表示，玫瑰崗紀念公園是北美最大的墓園，每年春、秋兩季都特別舉辦「追思法會」，春季法會正逢華人傳統清明時節，清明節是華人慎終追遠的重要節日，也希望藉此活動讓更多在美華人瞭解與感受中華傳統文化。

這項莊嚴且富有意義的追思法會今年已邁入第25年，不但歷史悠久正統，也已成為南加州華人社區重要的活動之一，每年都有近千人從各地前來參加。法會對逝者的追思不局限宗教與種族，也不限定安葬在美的逝者家屬，包括海外有親人與祖先者都歡迎參加，因為這項活動不僅是迴向功德與福報，更是對孝親報恩傳統美德的弘揚。

報名玫瑰崗紀念公園，電話562-463-4522，電子郵箱[email protected]或佛光山玫瑰陵，電話562-463-3966，電子郵箱[email protected]

華人 加州 南加

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