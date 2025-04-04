2025春季教育展／IvyMax飛達教育 幫助上萬名學生邁入世界頂尖大學

IvyMax飛達教育創立21年來，已幫助逾萬名學生邁入世界頂尖大學。(業者提供)

IvyMax飛達教育創立於2004年加州矽谷 。21年來已幫助13,588名學生成功邁入世界頂尖大學，其中Top 35名校錄取率高達91%。

在2025屆競爭激烈的申請季，飛達學子再次斬獲常春藤 及其他頂尖名校錄取通知書，包括5位哈佛、8位斯坦福、3 位MIT、3位Yale、10位康奈爾錄取等，成績斐然，實至名歸。 這樣的成績，並非只屬於天才學生。飛達教育深知：真正的精英，是被悉心培養出來的。

IvyMax專注於素質教育，除了提高考試、學術背景、科研能力、實踐活動與領導力。飛達教育由博士學者、大學面試官及資深教育專家共同創立，團隊經驗豐富、體系完善。飛達教育包含WASC認證學分課程、38門AP和榮譽課程、AP Capstone項目，幫助學生脫穎而出。同時，也為學生提供全球實踐機會，如尼泊爾永續發展、肯亞生態保育、哥斯大黎加生物研究等項目，讓孩子鍛煉社會責任感、領導力與溝通能力。許多家長親眼見證：原本普通的孩子，在飛達陪伴下，實現逆襲式成長，最終走進理想學府。他們收穫的不只是名校Offer，更是應對未來挑戰的信心與責任。飛達教育堅信：教育的終點不是一紙錄取，而是幫助孩子實現真正的人生高峰。IvyMax飛達教育電話：626-872-0219官網：www.ivymax.com。