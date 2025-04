國泰銀行宣佈舉辦第 48 屆年度慈善高爾夫球賽

國泰銀行宣佈,將於2025年5月28日在加州 工業市太平洋棕櫚渡假村的Industry Hills高爾夫球俱樂部,舉行第48屆年度慈善高爾夫球賽。這項在社區享有盛譽的慈善活動,將再度把高爾夫球愛好者和熱心慈善的人士聚集在一起,為當地的非營利組織籌集善款,助力社區的繁榮發展。

球賽將以18洞、四人爭奪賽的形式,向各類水平的選手開放。參賽者可以選擇以個人或團隊形式報名。除球賽外,還會有激動人心的拍賣、抽獎活動,以及精心准備的午餐、晚宴和頒獎典禮。活動所籌募到的善款將會捐贈給以下非營利組織。值得注意的是,今年特別增加兩家致力於幫助南加 州遭受毀滅性野火影響的居民的非營利組織:

▪ 亞美老人服務中心(Asian American Senior Citizens Service Center)

▪ 國泰銀行基金會(Cathay Bank Foundation)

▪ 華埠 圖書館書友會(Friends of the Chinatown Library)

▪ 角聲家庭中心恩泉輔導事工(Herald Family Center Counseling Ministry)

▪ 洛杉磯 國際協會(International Institute of Los Angeles)

▪ 爾灣中文學校(Irvine Chinese School)

▪ No Limits for Deaf Children and Families

▪ 台美人傳統週(Taiwanese American Heritage Week)

▪ Community Partners

▪ Baby2Baby

國泰銀行高爾夫球賽委員會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝表示,很高興可以再度舉辦這項慈善活動,向社區獻出一份力量。通過高爾夫球這項深受人們喜愛的運動,將大家凝聚在一起,為社區募款、獻愛心,並讓大家渡過有紀念意義的一天。

國泰銀行年度慈善高爾夫球賽始於1977年。四十多年來,該活動已為當地非營利組織募得數百萬美元的善款,對社區發展產生了持久且深遠的影響。如欲報名參加比賽或了解贊助相關詳情,請瀏覽cathaybank.com/annual-charity-golf-tournament。更多詳情可電郵至[email protected]。

國泰銀行是國泰萬通金控公司(纳斯達克:CATY)的子公司。1962年,為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區,國泰銀行應運而生。如今在美國各地及香港設有超過60家分行,並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。