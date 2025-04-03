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「康複力」日本研發萃取3天然藥材 緩解化療副作用

洛杉磯訊
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癌症的病痛以及化、放療期間的副作用經常使得患者虛弱不堪，甚至伴隨併發症的產生。其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩科學健康研究所與國立琉球大學以沖繩長壽藥理為基礎，解決癌症病患治療期間營養吸收，加強自體免疫能力，與業者共同開發針對癌症病患的營養保健品「康複力 」。

日本「康複力 」由三種沖繩藥理食材中萃取而成（見圖），其中長命草有「 長壽藥草」之稱，富含多種營養素和微量元素可對抗體內活性酸素，被當地百歲人瑞當作延年益壽的草藥；褐藻醣膠為海蘊和昆布板根萃取的豐富性海洋多醣體，經實驗證實可誘導體內異細胞的代謝，防止擴散轉移，巴西蘑菇子實體可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化。

「康複力 」為日本國立琉球大學研究團隊研發，美國FDA註冊核可的日本cGMP製藥級工廠生產, 透過提升腫瘤代謝能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收及體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

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癌症 日本 併發症

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