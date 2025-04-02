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2025春季教育展／Elite Educational Institute分享最新AP課程準備、考試技巧

洛杉磯訊
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Elite Educational Institute北加州聖荷西分校的主任 Berry Chiu
Elite Educational Institute北加州聖荷西分校的主任 Berry Chiu

世界日報教育展現場，來自Elite Educational Institute北加州聖荷西分校的主任Berry將分享最新的AP課程準備策略與考試技巧，幫助學生有效提升成績、規劃學術進度。同時，Elite的營運長Julian與來自南加州的專業顧問與師資團隊也將親臨現場，為家長與學生提供一對一諮詢，解答關於升學規劃的各種疑問。

Elite的攤位將提供由各地分校整理的暑期課程簡介手冊，幫助家長與學生了解最適合其需求的課程選項。同時，現場也將提供多份由教育團隊精心編寫的資源，包括《大學規劃指南》(College Planning Guide)、《SAT與ACT必背306單字》、以及《24個進入常春藤名校的課外活動履歷範例》。這些內容皆根據多年升學輔導與學生申請成功案例精煉而成，實用性與參考價值極高。為確保有意索取這些資料的家長與學生能順利取得，現場可能會請來訪者填寫基本聯絡資料表單。

此外，現場也將推廣由營運長創建並已上架於官方網站的「CollegeScore快速評估問卷」(CollegeScore Quick Assessment)。此份問卷旨在幫助學生初步評估自己在大學申請準備中的整體競爭力，包括學術、課外活動、測驗成績與個人特質等多個面向。為了鼓勵更多人使用此工具，活動中計劃於說明會或講座結束時提供QR Code，讓現場觀眾可立即掃描填寫；活動攤位亦將展示該QR Code，供前來諮詢的學生與家長即時掃描填寫，也可能同時採用兩種方式，以提高參與度並即時蒐集有興趣家庭的需求與背景資訊。

Elite的宗旨是透過高度專業的教學與升學規劃服務，激發學生潛能，培養自信，協助他們不僅考取理想的學校，更為未來人生做好全面準備。無論是為孩子尋找補習加強課程、準備大考，還是希望對大學申請過程有更深入的了解，Elite誠摯邀請家長與學生造訪其攤位、參加講座，或與顧問安排一對一諮詢。Elite團隊期待與每位家庭一同為孩子的學術與升學旅程開創無限可能。

Elite Educational Institute創立於1987年，總部設於加州羅蘭岡，目前在加州擁有17間分校，並在喬治亞州、內華達州、德州與維吉尼亞州設有辦公室。Elite的全人教育策略首先幫助學生提升學業表現，接著幫助他們在申請美國與國際頂尖大學時能脫穎而出。

升學 加州 維吉尼亞州

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