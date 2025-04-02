全球旅遊中心推「7日環島火車遊台灣」含機票1399元起

全球旅遊中心A Good Travel Agency，專門代理各大出團公司旅遊和提供多種當季熱銷行程選擇。目前正推廣2025春季限定7日環島火車遊台灣（右圖）1399元起+機票 。

全程5晚5星級酒店

高等級住宿：全程5晚5星級酒店或當地優質酒店，包含1晚體驗5星級溫泉酒店。

高標準餐食：正餐餐標500-1000新臺幣／人餐（其中1餐精緻便當按200新臺幣／人配置），環島期間晚餐均安排在酒店內享用自助餐或精緻桌席，提供威士忌、金門高粱、葡萄酒、啤酒、果汁等飲料無限暢飲。

遊網紅景點 全新玩法

全程搭乘新自強號（EMU3000型）觀光 列車，地面交通與觀光列車完美搭配，輕鬆自在。

全網紅景點：安排環島列車沿線台灣各地著名網紅景點以及極具特色的鐵道車站。

該公司代理各大出團公司中英文旅遊團。訂購全球郵輪 就找全球旅遊中心。電話626-538-3888。地址：18411 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748 。