我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

全球旅遊中心推「7日環島火車遊台灣」含機票1399元起

羅蘭岡訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球旅遊中心A Good Travel Agency，專門代理各大出團公司旅遊和提供多種當季熱銷行程選擇。目前正推廣2025春季限定7日環島火車遊台灣（右圖）1399元起+機票

全程5晚5星級酒店

高等級住宿：全程5晚5星級酒店或當地優質酒店，包含1晚體驗5星級溫泉酒店。

高標準餐食：正餐餐標500-1000新臺幣／人餐（其中1餐精緻便當按200新臺幣／人配置），環島期間晚餐均安排在酒店內享用自助餐或精緻桌席，提供威士忌、金門高粱、葡萄酒、啤酒、果汁等飲料無限暢飲。

遊網紅景點 全新玩法

全程搭乘新自強號（EMU3000型）觀光列車，地面交通與觀光列車完美搭配，輕鬆自在。

全網紅景點：安排環島列車沿線台灣各地著名網紅景點以及極具特色的鐵道車站。

該公司代理各大出團公司中英文旅遊團。訂購全球郵輪就找全球旅遊中心。電話626-538-3888。地址：18411 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748 。

觀光 郵輪 機票

上一則

羅省秉公堂春季祭祖 逾百人觀禮

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

延伸閱讀

Dr. Kim's Dentistry27年經驗 植牙逾2萬例

Dr. Kim's Dentistry27年經驗 植牙逾2萬例
南加野火等級地圖公布 這些華人社區高風險

南加野火等級地圖公布 這些華人社區高風險
近期活動

近期活動
歐盟放軟 對美威士忌50%關稅延至4月中開徵

歐盟放軟 對美威士忌50%關稅延至4月中開徵
全民講堂3月21-22日談4大稅法 教你省稅、延稅、免稅

全民講堂3月21-22日談4大稅法 教你省稅、延稅、免稅
新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

熱門新聞

華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

川普24小時六度出手 加州成箭靶

2025-03-30 02:19
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網