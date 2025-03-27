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余晨峰律師叮囑 如何消除駕駛中的無聲殺手

洛杉磯訊

聯邦交通安全部門近年通過大數據分析指出，分心駕駛帶來的安全風險有上升趨勢，甚至成為駕駛中的無聲殺手。余晨峰律師分享相關資訊，並提供降低分心駕駛可能性的可行方法。

根據全美道路交通安全管理局(NHTSA)發布的大數據分析，2021年，有超過3千5百人因分心駕駛而失去寶貴生命，引起社會大眾的關注，余晨峰律師指出，相關統計數字極有可能被低估，因為公眾認為有不少交通意外事故確實與分心駕駛有關。

分心駕駛行為有很多種，有些司機以為自己可以在開車時一心多用，有些卻會因為分心而無法專注駕駛，導致發生嚴重交通意外事故的風險增加。NHTSA在2023年另一份大數據報告顯示，分心駕駛導致的死亡人數占全美交通意外死亡總數的29%，可見其嚴重性。

余晨峰律師以先前研究報告為例，在高速公路上若雙眼離開前方5秒，行駛距離足以跨越一個足球場，這5秒鐘內可能發生很多事情。有些駕駛者並未充分理解交通意外事故的後果，將責任推卸給他人，一旦導致人員受傷或死亡，相關問題不僅是一宗交通意外事故，還涉及公共衛生、社會福利、經濟生產力、法律訴訟等一連串問題，每個環節都涉及公共財政，最終由社會上的每一個人承擔責任。

交通安全部門開設的網站enddd.org，旨在終止分心駕駛。余晨峰律師簡述幾項要點：(一) 駕駛者身兼家長的職責，應樹立良好榜樣，不要在駕駛時分心，避免孩童效仿，(二) 如家長在駕駛期間曾有分心行為，或被車內孩童看到並提點，作為家庭教育的一部分，應找一個安全的環境，向孩童表達歉意，讓他們知道分心駕駛是不對的，(三) 孩童長大到青少年階段，同齡人結伴出遊的機會增加，家長應教導孩童正確的乘車態度，(四) 心情不佳開車是安全駕駛的大忌，極易作出不理智行為，包括闖紅燈、分心駕駛、超速駕駛等。余晨峰律師強烈呼籲，駕駛是講求高度專注的行為，未能專注時應找代駕，(五) 如感覺到網約車司機因心情不佳或其他原因分心駕駛，有權出聲糾正，甚至要求中止行程，切勿忍耐，(六) 建議啟用手機內置「駕駛勿擾」系統 (DNDWD)，應養成開車前關閉手機或將其放在不易觸及的地方，一切在駕駛結束後再處理。

余晨峰律師樓擁有經驗豐富的律師團隊，以超過三十年專業知識和謹慎態度，細緻評估每宗車禍案件賠償的風險及可行性。全天候車禍意外緊急處理小組到府服務專線（626）289-2833，網址：MyLawCorp.com，微信公眾號: 余晨峰律師樓。

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