我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他們被迫這麼活 洛野火災民仿佛回到上世紀

14萬童被送海外 南韓跨國送養揭黑歷史 政府被促道歉

柯亨強靈活催收 化解近5億不良資產

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯亨強憑藉金融與法律知識及行業經驗，專注於不良資產清收，累計化解近5億元不良資產，並獲得2024年NYX國際大獎及聯合國未來峰會(Summit of the Future)「傑出代表證書」。(業者提供)
柯亨強憑藉金融與法律知識及行業經驗，專注於不良資產清收，累計化解近5億元不良資產，並獲得2024年NYX國際大獎及聯合國未來峰會(Summit of the Future)「傑出代表證書」。(業者提供)

在銀行業，不良貸款清收關係到資產質量與金融穩定。柯亨強憑藉金融與法律知識及行業經驗，專注於不良資產清收，累計化解近5億元不良資產，並獲得2024年NYX國際大獎及聯合國未來峰會(Summit of the Future)「傑出代表證書」。

柯亨強的職業生涯始於銀行基層。2010年畢業於河南大學金融學專業後，他進入銀行體系，從會計櫃員做起，後晉升會計主管，積累風險控制經驗。2017年轉任客戶經理後，深入研究企業融資與零售貸款的風險特徵。2019年開始專注於不良資產清收，逐步拓展處置策略。

在不良貸款清收過程中，他靈活運用自主催收與司法催收相結合的策略，累計處理400餘起訴訟案件，全程跟蹤立案、審判、執行流程，確保貸款回收。同時，他推動不良貸款批量轉讓，精準篩選資產包，透過多輪競價，實現資產高溢價成交，有效降低銀行的不良貸款率。

傳統的不良資產處置模式往往效率低下，柯亨強敏銳地意識到科技手段在風控中的重要性，推動大數據與人工智慧在資產管理上的應用。他建構智慧化風險評估體系，精準辨識可回收貸款，提升資產定價準確性。此外，他引入區塊鏈技術，提升不良貸款交易的透明度和安全性，為銀行挽回了大量經濟損失。

柯亨強因在不良資產管理領域的實務經驗與方法創新，獲得NYX國際大獎，此外，他也受邀出席聯合國未來高峰會，探討金融創新與永續發展，強調綠色金融和低碳經濟的重要性。

從基層崗位起步，他透過專業知識與經驗積累，在不良資產清收領域發展，致力於提升銀行資產管理效率與風險控制能力。

貸款 聯合國 河南

上一則

行銷70年平淡無奇小餅乾停產 粉絲卻傷心

下一則

教育專題系列／2024大學先修課程成績 加州全美第6

延伸閱讀

美與俄烏談烏克蘭停火 俄代表：聯合國將參與討論

美與俄烏談烏克蘭停火 俄代表：聯合國將參與討論
Nvidia馬斯克xAI加入微軟貝萊德財團 投資美AI基礎建設

Nvidia馬斯克xAI加入微軟貝萊德財團 投資美AI基礎建設
國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習

國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習
以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚
全球咖啡價格繼續飆升 聯合國糧農組織：受惡劣天氣影響

全球咖啡價格繼續飆升 聯合國糧農組織：受惡劣天氣影響
傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮