柯亨強靈活催收 化解近5億不良資產

柯亨強憑藉金融與法律知識及行業經驗，專注於不良資產清收，累計化解近5億元不良資產，並獲得2024年NYX國際大獎及聯合國未來峰會(Summit of the Future)「傑出代表證書」。(業者提供)

在銀行業，不良貸款 清收關係到資產質量與金融穩定。柯亨強憑藉金融與法律知識及行業經驗，專注於不良資產清收，累計化解近5億元不良資產，並獲得2024年NYX國際大獎及聯合國 未來峰會(Summit of the Future)「傑出代表證書」。

柯亨強的職業生涯始於銀行基層。2010年畢業於河南 大學金融學專業後，他進入銀行體系，從會計櫃員做起，後晉升會計主管，積累風險控制經驗。2017年轉任客戶經理後，深入研究企業融資與零售貸款的風險特徵。2019年開始專注於不良資產清收，逐步拓展處置策略。

在不良貸款清收過程中，他靈活運用自主催收與司法催收相結合的策略，累計處理400餘起訴訟案件，全程跟蹤立案、審判、執行流程，確保貸款回收。同時，他推動不良貸款批量轉讓，精準篩選資產包，透過多輪競價，實現資產高溢價成交，有效降低銀行的不良貸款率。

傳統的不良資產處置模式往往效率低下，柯亨強敏銳地意識到科技手段在風控中的重要性，推動大數據與人工智慧在資產管理上的應用。他建構智慧化風險評估體系，精準辨識可回收貸款，提升資產定價準確性。此外，他引入區塊鏈技術，提升不良貸款交易的透明度和安全性，為銀行挽回了大量經濟損失。

柯亨強因在不良資產管理領域的實務經驗與方法創新，獲得NYX國際大獎，此外，他也受邀出席聯合國未來高峰會，探討金融創新與永續發展，強調綠色金融和低碳經濟的重要性。

從基層崗位起步，他透過專業知識與經驗積累，在不良資產清收領域發展，致力於提升銀行資產管理效率與風險控制能力。