方見堯律師4月12日遺產規畫國粵語講座 免費報名

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方見堯律師事務所表示，知名藝人大S （徐熙媛）驟然離世，引發全球華人對遺產規劃的關注。無論資產多寡，若無妥善規劃，遺產可能引發法律糾紛、財務問題及家庭爭端。大S的案例提醒，婚姻、離婚與子女撫養等人生變故，皆應促使重新檢視遺產安排。

大S與汪小菲 離婚後，涉及子女監護與財產分配等問題。如前配偶仍是人壽保險或退休帳戶的受益人，資產可能由前配偶繼承。若遺囑未更新，前配偶仍可能保有資產控制權，突顯遺產規劃應與時俱進。

據媒體報導，大S遺產約為新台幣10億元，若無遺囑，依台灣「繼承法」，現任丈夫與子女將依比例繼承。具俊曄 已表態放棄繼承，然依法律規定，其份額將歸子女所有，而非大S母親。在美國，繼承人可放棄遺產，但無法指定最終歸屬，若具俊曄希望將資產轉給大S母親，須先繼承後再贈與，恐衍生高額稅負。因此，若希望特定親屬獲得遺產，應事先在遺產計劃中明確指定。

此外，具俊曄未正式收養大S子女，故汪小菲可能獲得監護權。若子女繼承大S遺產，因未成年無法直接管理，監護人將代為管理資產，前夫可能因此掌控遺產。若生前訂立遺囑，則可指定現任丈夫為子女監護人，以避免資產流向不希望的人選。

在美國，若無遺囑或信託且無合格繼承人，財產將歸政府所有，故設立信託至關重要。遺產規劃應包含：(1) 生前文件（財務與醫療授權書）及(2) 身後文件（遺囑與信託）。信託較遺囑更具優勢，因遺囑須經過「遺囑認證」(Probate)，此程序漫長且費用高昂。例如，加州遺產認證費用約為遺產總值的4%至5%，若房產價值100萬美元，費用可能高達5萬美元，且計算方式為總價值而非淨值，即使仍有貸款，法院仍以房產總值計算費用。

大S的案例顯示，妥善的遺產規劃不僅可確保子女獲得充分保障，亦能避免不必要的法律與財務糾紛。透過信託，可確保資產依個人意願分配，並為家人提供長遠保障。人生無常，及早規劃至關重要，以確保摯愛親人能妥善照顧，個人遺願得以實現。

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