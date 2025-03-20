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「 王者歸來」Warren王30年華爾街經驗, 帶投資者NVDA周周贏

洛杉磯訊
Warren王30年華爾街經驗
Warren王30年華爾街經驗

資深投資專家Warren王，舉辦了「王者歸來」記者會，向廣大華人投資者傳遞低風險、穩定收益的投資新理念和實踐方案，帶投資者NVDA周周贏。

Warren王講到：2024起推出英偉達（Nvidia）NVDA周周贏的收益模式，英偉達這家公司業績特別好，目前的股價也特別好，股神巴菲特上週都表示，英偉達的股票比辛巴克還便宜。 Warren王並聚焦解析如何利用英偉達股票創造每週穩定收益，且操作風險極小。

NVDA周周贏每週一，11點30分會發一個英偉達（NVDA）指令，看漲或看跌期權。週一執行，週五收盤後即可收到相對投資額的獲利，讓投資人周周有錢賺。目前還有加入會員優惠政策，凡購買5000元會員資格的投資者贈送1萬，讓更多華人共享優質投資資源。

安全有保障，錢都放在投資者自己的證券公司，如嘉信理財，Firs trade，E-Trade等任何一家證券公司，全部操作均在美國各大券商內部完成，確保資金安全和合規操作，為投資者提供堅實後盾。

Warren王擁有30年華爾街沉澱經驗及10年美國上市公司董事長兼CEO的輝煌履歷，在疫情後透過五年苦學波浪理論及頂尖技術分析，成功打造出一套風險極低的投資策略。其專業背景和市場影響力為此發表會增添了無限信心。

這次發表會不僅為洛杉磯華人投資者帶來了獨具前瞻性的投資思路，更為高通膨環境下追求低風險、穩定收益的族群提供了全新的選擇。 Warren王憑藉著多年的實務經驗與不斷進取的學習精神，有信心幫助更多華人投資者在美國市場上獲得穩健回報，迎接投資新時代。

有興趣的投資者，每週一早上9點20分，也可至youtube頻道chinesefn 看直播，節目中文名稱，「當巴菲特遇上馬斯克 」。美股直播課，實盤喊單，每天一杯咖啡錢，讓大家輕鬆擁有數百小時交易經驗, 加入會員及咨詢電話 626-589-2468，或者加微信 Chinesefn2022。

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