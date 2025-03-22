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加州免費4G中文智能機 低收戶專享

蒙市訊
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加州政府提供給18歲以上低收入加州居民的普濟手機計劃。現提供5寸半4G中文智能手機。每月不需付費用，無帳單，可以每年節省600元或更多。可以全美任何地方無限打電話、發短信，也可以上網，現在增加每月6GB手機流量。

客戶可以享受免費致電中國、香港、台灣、越南等200個國家。如果家庭沒有參加公共援助計劃但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 個人年收入低於23,400元 ; 2. 個人年收入低於 31,700元 ; 3. 個人年收入低於40,000元 ; 4. 個人年收入低於48,400元；每位附加人員8,400元。

如果家中的其他人參加了這些符合條件的公共援助計劃中的任何1項，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 有醫療卡MedCal白卡 ; 2. 有參加低收入家庭能源援助計劃(LIHEAP); 3. 有聯邦政府補助(SSI) ; 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6. 婦女、嬰兒和兒童營養補助計劃(WIC)；7. 國立學校午餐計劃(NSL)。

申請人需注意：1. 使用者每月最少使用手機一次。2. 每人限於1個。3. 如果已經申請低收入座機電話，家裡座機電話將會沒有優惠。申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本、工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金(SSA)每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點：

阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片。

蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103, Monterey Park Ca 91754 626-234-8282,626-458-0689。

橙縣：9637 #B Bolsa Ave, Suite B, Westminster，626-423-9989。

聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊。

聖蓋博：608 E Valley Bl, ＃D, San Gabriel Ca 91776 626-280-6088。

聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel, Ca 91776. 626-872-2306 ; CELL 626-366-9991富通通訊。

加州 低收入 白卡

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