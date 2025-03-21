我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

野火後重建 國泰銀行募集60萬善款

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

為回應野火肆虐對南加州造成的災情，國泰銀行通過國泰銀行基金會募款。

國泰銀行總裁兼執行官劉昌明（左一）表示，該行全心全意致力於支援社區。這場災難對洛杉磯是切膚之痛。六十多年來，南加州一直是我們的家園。洛杉磯是我們的城市，也是國泰團隊成員和無數當地企業奠基發展的地方。幫助這座城市復原與重建，是身為公民義不容辭的責任。

國泰銀行基金會主席 Deborah Ching（左二）表示：國泰銀行基金會長期以來一直支持所服務區域內的非營利組織。很榮幸能在此艱難時刻為這個堅韌而充滿活力的社區提供援助。

國泰銀行董事長鄭家發，執行副總裁兼首席行政事務長羅明訓（左三）也出席觀禮與國泰團隊合影。募集到的60萬善款有來自國泰銀行及員工的捐款，將直接提供給以下正在積極為受災社區提供緊急援助、收容所和資源的救災組織。

California Community Foundation - Wildfire Recovery Fund，Dream Center Foundation ，Pasadena Community Foundation - Eaton Canyon Fire Relief & Recovery Fund，World Central Kitchen，LA Fire Department Foundation，Door of Hope，Habitat for Humanity Greater LA，Sherwood Forestry Service - Watch Duty 。

Pasadena Community Foundation的董事Greta Mandell（右二）在致謝詞中表示，她自己就是房屋被燒毀的受災戶。但他話悲憤為力量與基金會一同為受災戶努力。另一位董事Ivy Lee（右三）感謝國泰銀行的善款資助。

Community Foundation發展關係部副總裁Brooke Pinnix（右六），Dream Center Foundation共同創辦人Caroline Barnett（右五）。World Central Kitchen社區外聯經理Trish Engel（右四）。Door of Hope發展長Carmella France（右一），Habitat for Humanity Greater LA 董事Joshua Marr（左四）共同合影，為國泰銀行的善行留下歷史紀錄。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。創立於1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區。詳情可瀏覽 cathavbank.com 。

洛杉磯 加州 南加

上一則

黃正芬、謝苗家貞 篤定當選喜瑞都市議員

下一則

北加出現2麻疹病例 同為家人曾出國 1人是高中生

延伸閱讀

奧州野火 400屋毀4死200傷 恐延燒德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部

奧州野火 400屋毀4死200傷 恐延燒德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部
奧州野火4死200傷 強風恐助燃到德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部

奧州野火4死200傷 強風恐助燃到德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部
民調：43%民眾欲參與罷免二階 藍綠宣講野火恐全台爆發

民調：43%民眾欲參與罷免二階 藍綠宣講野火恐全台爆發
野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚

野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚
市長貝斯因野火應對不力面臨罷免 需徵集33萬簽名才能投票

市長貝斯因野火應對不力面臨罷免 需徵集33萬簽名才能投票
野火過後 9%洛縣居民認真考慮搬家

野火過後 9%洛縣居民認真考慮搬家

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留