傑出水管工程保險公司認證維修專家價格合理

傑出水管工程公司Jays Plumbing，保險公司認證維修專家。設有下水道內視鏡檢查，疏通管道髒水，室內地板、水泥地漏水等不需要拆，即可解決。(業者提供)

傑出水管工程公司Jays Plumbing，保險 公司認證維修專家。設有下水道內視鏡檢查，疏通管道髒水，室內地板、水泥地漏水等不需要拆，即可解決。

傑出水管工程公司，通過由Jays Plumbing CEO 親自研發，並獲得美國專利Manifold-pipe檢測機，更精準，無論工程大小，可讓消費者節省時間與金錢，迅速解決，價格合理。有需要的工程修理人員還可與他們聯絡，購買專利工具。

Jays Plumbing提供的服務，擁有加州 執照，20多年的豐富經驗，承接大小工程、維修安裝各式熱水器、水龍頭、水槽、攪碎機、洗面臺。工程方面，排水管裝置工程、探查漏水、排水管疏通等。

傑出水管工程公司負責人研發的e-PIPE，也是韓國社區第一位，利用e-pipe修復管道內部形成固體薄膜防止漏水。提供當天上門服務。

該公司自備Hi-V-CO工程卡車，車內設備齊全，Hi –V-CO卡車是一般小車容載量的5倍。Jays Plumbing工程卡車內，會隨時備有熱水爐、馬桶、各種水管、接頭、工程所需的所有材料。在修理過程中，無需每次出去購買，為消費者節省時間及金錢。

洽詢電話626-912-0083，909-762-1997，手機626-664-9298。