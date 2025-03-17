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中華數碼 升級版8K電視盒大優惠

洛杉磯訊

中華數碼推出最低特價大優惠升級版8K電視盒（見圖）特價179元和150元家庭卡拉OK機。

中華數碼推出安卓11代升級到8K圖像，增加智能語音搜索電影、電視劇和YouTube視頻。講影片電視劇名稱或演員名字，就能找到要看的節目。畫面更清晰、速度更快、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、韓國及新馬、英國、菲律賓、泰國、越南、印尼、歐洲和各國新聞、體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國更新最快的4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和私密成人午夜電視直播和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費。絕無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮佳品，外州可郵寄。實體店購物有保障，電視盒一年免在實體店內維修保固，買的放心、用的安心。店內增設其他品牌的電視機頂盒維修和升級收費30元。同類電視盒在亞馬遜都賣230元以上。

家庭KTV組合 配有混音和雙高音質雙喇叭，可男女變聲，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價150元，與電視盒一起買減50元，特價280元。機器重約6磅。內帶充電池，在野外可使用6小時。地址：8736 Valley Blvd# A, Rosemead, CA 91770，聯繫電話：626-382-9694。

安卓 YouTube 越南

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