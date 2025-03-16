3月21日爾灣、3月22日羅蘭崗稅務現場講座：搞定美國四大稅法，讓您省稅、延稅、免稅!

每年到了報稅 季節，就是大家最頭痛的時候。眾所周知，美國的稅率十分高昂，除了聯邦稅，居住在加州 的居民還需要繳納加州州稅。聯邦稅最高可達37%，而加州州稅最高可達13.3%，除此之外，針對高收入的居民，還會有額外3.8%的富人稅。賺的錢有可能超過一半都要繳稅。對於經常往返國外與美國的居民或是剛移民 過來收入不高的新移民，對於報稅最大的疑惑就是在於如何報稅以及是否需要報稅。

除了日常的稅務問題，目前大家最關心的話題就是2026年，遺產免稅額將會從現今的$1,399萬下調回稅改前的免稅額，屆時超過免稅額的部分都要繳納高達40%的遺產稅。該怎麼規劃才能萬無一失? 是否需要在今年年底先把錢贈送給孩子? 孩子收到這筆錢會不會隨便花掉了? 把錢放到信託中，有什麼好處? 有了遺囑，還需要設立信託嗎? 什麼資產放到信託中，才能真正做到完全免稅?

特邀專業會計師以及信託律師來與大家分享四大稅法問題：「所得稅」━ 收入不高卻要繳好稅，到底哪裡沒做對? 「資本利得稅」━ 股票、房產賺錢賣出，差一天，為什麼稅要多一倍? 「贈與稅」━ 2026年遺產面稅額可能會下調，是不是要先把錢贈送給孩子? 「遺產稅」━ 沒做信託，孩子繼承後可能會被外人瓜分? 幫助您搞定美國四大稅法，讓您省稅、延稅、免稅!

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· 3月21日週五 (爾灣 )：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

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