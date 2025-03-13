美國大健康產業突破性離子多勝肽技術，推動全球健康

董事會主席Mike 王接受采訪

美國大健康產業集團憑藉尖端的生物科技成果，成功研發出離子活性多勝肽技術，為慢性病，罕見病，重症等醫學難題提供了全新的解決方案。該技術不僅在全球範圍內取得了卓越的臨床效果，還吸引了許多國際合作夥伴，共同推動全球健康產業的發展。

董事會主席Mike 王 介紹蔡孟慧博士蛋白質密碼

1997年該集團首席科學家蔡孟慧博士發現了蛋白質的密碼，並透過離子修飾技術，成功啟動和改造蛋白質，使其轉化為高活性離子多肽。這一突破性研究利用實驗室發現的金屬離子活化蛋白質，極大地提升了其他人體內的吸收率和生物活性，從而為健康和疾病治療帶來了前所未有的可能性。

針對重症、慢性病和罕見病展現卓越療效，經過28年的臨床實驗，離子活性多肽在多種重大疾病治療中展現出驚人的效果，特別是在重症治療方面取得了突破，有效率達45%，治療週期九至一年。

離子活性多勝肽對類風濕關節炎、僵直性脊椎炎、退化性關節炎、神經系統疾病跟慢性病均展現了極高的臨床效果。在新冠疫情期間對疫苗後遺症等呼吸系統疾病的恢復也有顯著作用。

在免疫系統疾病如牛皮癬、紅斑狼瘡、白癜風、自閉症、再生障礙性貧血、神經性頭痛、皰疹、濕疹等都取得了突破性的臨床回饋，為醫學界提供了全新的治療思路。

目前市場已有超過5000多人服用離子活性多勝肽，獲得了99%的有效回饋，吸收率高達80%，極大提高了生物利用率，不僅保留了蛋白和多勝肽的原有功能，還通過離子修飾技術激發出新的生物活性。能夠抵抗胃酸破壞，提高消化和吸收效率。高分子結構含有上千種蛋白質，其中包括500勝肽，分子量5萬道爾頓，遠超傳統的二肽（三肽），提供更豐富的營養修復功能。

目前以保健食品形式進入全球市場，讓更多消費者受益與離子肽的健康價值。美國大健康產業集團將持續生化技術研究，與各國政府及醫療機構加強合作，為全球患者帶來更多希望。期待更多的合作夥伴加入，共同推動離子活性多勝肽的全球發展，讓這項革命性技術造福更多人群。

美國大健康產業集團(America Great Health) 股票代碼AAGH，電話 626-576-2008，電郵[email protected]，www.aaghus.com，地址 1609 W Valley Blvd Suite 338, Alhambra CA 91803。