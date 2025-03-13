洛杉磯火災倖存者 申請災難失業援助延至3.31

洛杉磯火災倖存者申請災難失業援助 (圖片由客戶提供)

受加州 火災影響的洛杉磯縣勞工、僱主及自僱人士，可在2025年3月31日（星期一）前申請災難失業援助（簡稱DUA）。

負責處理DUA申請的就業發展部（簡稱EDD）收到美國勞工部 的通知，聯邦緊急事務管理局批准延長原定於3月10日的截止日期。DUA適用於那些不符合常規失業救濟金申請資格，並因災難而失去工作或工作時間減少的勞工，例如自僱人士。如果申請人有充分理由提交延遲申請，EDD則可能會接受3月31日之後所提交的申請。

透過myEDD申請各種福利是最簡單快捷的方法，然後選擇UI Online，該系統提供中文、英語、西班牙語、亞美尼亞語、韓語、越南 語及他加祿語版本。在提交申請時選擇電子轉帳的方式，以將福利金自動存入個人銀行帳戶，避免使用郵寄扣帳卡或簽帳金融卡或支票接收福利金。受影響人士應在申請表上勾選失業「是」由最近災害直接導致的選項。

所有需要文件必須在提交DUA申請之日起21天內提交，所需文件包括最近的聯邦所得稅表、工資存根或其他證明申請人在災害發生時正在工作或自僱的文件，自僱人士的相關文件可從銀行、政府機構或熟悉其業務的個人出具的宣誓書中獲得。

EDD設有專線協助受火災影響的員工，解決失業救濟金或申請DUA方面的問題，可電英語1-833-998-2284、西班牙語1-855-964-0634、其他語言1-800-300-5616。