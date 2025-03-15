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Citi客戶註冊存款 3.31前享獨家金飾贈品

洛杉磯訊
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贈品圖示，並非實際尺寸。金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。
贈品圖示，並非實際尺寸。金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。

蛇年開春之際，Citi 2025年新春促銷活動火熱進行中，今年特別創作多款蛇年獨家藝術珍藏品，將智慧與財富寓意融入設計。不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品。

每一款獨家好禮都融入了傳統元素，例如有富貴繁榮涵義的牡丹，寓意財源滾滾的金幣，代表平安貴氣的綠水晶，象徵智慧、靈活與成長的靈蛇，結合非凡工藝精心打造出以下藝術珍藏品：

•18K金「花開富貴」金墜：以一朵盛放的高貴牡丹為靈感，寓意財富與新的開始。

•24K純金「翠蛇盈金」金墜：翠綠與純金結合，象徵智慧與財富雙收。

•24K純金「金蛇聚寶」金墜：參考古代錢幣設計，融入蛇身型態，寓意財富累積、生生不息。

•24K純金「靈蛇花開」金墜／胸針：靈蛇盤繞花朵，中間點綴珍珠，代表智慧與美麗並存。

•24K純金「福蛇抱翠」金墜：蛇身輕抱綠水晶，寓意平安與富貴雙喜臨門。

贈送內容視存款金額決定，存款金額自2萬5千元起至一百萬以上。

Citi還特別邀請亞裔新銳藝術家Tina Yu創作了24K純金擺飾「瑞蛇守財」和24K純金「永恆手鍊」，結合時尚與吉祥元素，兩款設計適合作為家居或日常配飾，也很有紀念意義。

此促銷活動於2025年3月31日截止。可親臨當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

想獲得贈品，合格客戶必須在2024年12月1日至2025年3月31日（「促銷期間」）向分行的銀行職員辦理註冊加入。註冊時，必須選定一項特定級別的贈品。 然後，必須在促銷期間將新存金額(New-to-Citibank Funds)的合格存款（25,000元至1,000,000元之間根據選擇加入的級別而定）存入合格存款帳戶。當合格存款帳戶中某一級別的合格存款餘額進入「已存款」狀態後，該筆合格存款需從存入合格存款餘額的當天開始計算，保留至少連續60天。 贈品將於2025年9月30日起交付至分行供客戶領取。帳戶、產品和服務的條款、條件和費用可能會有所變動。

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