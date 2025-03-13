宏富理財3/19, 20講座 談減低稅賦、資產轉移

成功的背後會帶來所期望的名和利，更重要的是可以達到Freedom of Time and Freedom of Choice的最終人生目標。但與此同時，成功亦意味着更高的稅賦在後面。

宏富理財兩位財務規劃師聯合執業經驗近七十年，累積的經驗不僅瞭解客戶所關心的稅務問題，和未來的日子中將會面臨的挑戰。會從這些難題中，將客戶未來十年二十年甚至乎三十年後的目標，回推到今天來鎖定從今天開始的規劃方向，然後決定今天需要做的計劃及方案。

此次的講座內容圍繞的課題，會從鞏固退休 很收入出發，打破傳統觀念，採用嶄新的投資順序及輕重，來達到到退休無憂的目的。一般人沒有規劃好一個固定退休收入，儘管資產夠高，也會不安心提早把資產花掉或者給出去，同時常常會有內咎感把下一代的繼承花掉了。如果透過規劃，把退休收入安排好，也能提高生活質素，儘情享受退休人生。做好了以上的準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代。不但輕鬆減低日後的稅賦，父母也能見證子女，並影響其對財富的正確觀念，子女更會感謝父母提早改善他們的人生。

除此之外，今次的講座內容更會探討經營成功的企業，以及長期增長的房地產 ，後代無意經營，若變賣要面對龐大增值稅的問題。這是他們過去三十多年碰到最具挑戰的規劃。往往要提供足夠收入，又要減低稅賦，同時又要如何兼顧到辛苦經營的資產轉移給後代。就此，講座將會提供幾個不同方案供選擇參考。

美國歷代富豪如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產稅，消失得無影無蹤？這次講座會介紹不同信託，量身訂做，將日後子孫代每代需要付的遺產稅置於無影。富豪約翰、洛克非勒(John Rockefeller)的信託己成立了九代，所省掉的稅金高達數以億計。

宏富理財是一所不斷鑽研嶄新計劃的財務規劃公司，隸屬於美國上市證券公司，Ameriprise。

線上講座時間為：3/19週三4:00-5:45pm線上講座，3/20週四1:30-3:15pm實體講座地點在Ameriprise辦公室，660Newport Center Dr., #800, Newport Beach, CA 92660

報名截止日期3/18星期二12:00 NOON

報名電子郵箱：[email protected]

拒絕投資金融保險 從業人員。報名時請註明參加人 數、姓名、聯繫電話，及參加哪一場，將通過電子郵件方式確認訂位。研習會將通過線上Microsoft Team舉行，報名成功後Ameriprise會發送線上鏈接。