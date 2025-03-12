陳岳雲教授 合作發表借鏡日本經濟論文

美國洛杉磯 西來大學工商管理系主任、終身教授陳岳雲博士，與洛杉磯加州 州立大學助理教授Nika Qiao博士日前聯合撰寫的論文，已發表在同行評審的學術期刊 「Journal of Applied Business and Economics」上。

陳岳雲教授指出，該論文利用世界銀行的資料以及國內生產總值(GDP)的支出和附加值測量方法，對日本 經濟發展的貢獻因素進行了綜合分析。在支出模式中，個人消費和投資對日本經濟增長的貢獻最大，而勞動率和服務業生產率在增值模式中貢獻最重要。

此外，論文研究考察了這些經濟因素的變化，以探討其對日本經濟的影響。然後，該文根據日本的經驗討論了中國的經驗教訓。當前的全球經濟狀況與1950年代和1980年代不同，中國的人口是日本的11倍多，其國內市場遠大於日本，然而，所有國家在其工業化、現代化和城市化階段都面臨著類似的挑戰和問題，且存在類似的經濟發展目標，例如保持快速增長、增加出口和吸引外國投資。還有類似的政府經濟政策，例如利用財政和貨幣政策來刺激經濟增長。因此，中國應該吸取日本的經驗和教訓，避免重蹈日本的覆轍。

論文鏈結：https://articlegateway.com/index.php/JABE/article/view/7525/7114。