長青保險 3/31前提供紅藍卡諮詢、變更

對現在的紅藍卡 保險計劃有問題或不是很滿意的長輩們，把握3月31日前的機會諮詢及變更。

專精紅藍白卡健保 計劃的長青保險，除了感恩、聖誕假期，全年性的每週三天舉辦免費說明會：固定每個星期二上午10:00am，在蒙特利公園市的Mr. Baguette餐廳，地址是：400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754；固定每個星期四下午4:00pm，在阿凱迪亞市嘉頓港式西餐Arcadia Garden Café，地址是：850 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 9100。固定每個星期五下午3:00 pm，在天普市小雅屋Temple City JJ Bakery & Café，地址是：5755 Rosemead Blvd, Temple City。以上說明會以及長青保險辦公室19720 E Walnut Dr., S #204, Walnut, CA 91789，都歡迎長者去電預約報名。

長青保險負責人邱文齡 ，擁有30多年健保及醫療管理經驗，波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、多家美國大型醫療集團，並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理17家優質健保公司，例如：安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、福全健保、惠安納健保、Aetna/Silverscript、Alignment、LA Care、Molina、SCAN、WellCare等公司。

從事醫療保險 服務多年來，經常被問及HMO與PPO的選擇問題。她表示，相較於傳統紅藍卡基本架構，HMO保險計劃提供更優惠的福利，並分為不退費的「省錢計劃」與可退費的「更省錢計劃」。

選擇「省錢計劃」可免除多項費用，包括Part A住院自付額$1,632、Part B門診自付額$240及20%的共付額，此外，Part D藥物保險的月保費、自付額及共付額亦可免除。該計劃還提供補助眼鏡、健身房、非處方藥物及國外緊急醫療費用報銷等額外福利。

若選擇「更省錢計劃」，每月可獲最高$174.7退費至社會安全金帳戶，並享有類似的優惠，但部分福利項目可能需自行分擔部分費用。

有些人希望避開轉診和審核等可能需要等待的醫療手續，或在化驗、掃描及使用醫療設備時享有更少限制的服務。此外，當面臨醫療判斷問題時，可能希望自由尋求第二或第三方的專業意見。而經常旅遊或頻繁前往外州的人，則可能更重視醫療選擇的靈活性。對於這些需求，紅藍卡補助計劃是一種選擇，雖然需要自費，但提供最大的自由度，並需額外購買Part D藥物保險。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，長青都可以免費安排恊助慎選「 紅藍（白）卡健保計劃」。電話：1-888-801-1829 （週一至週五上午9點至下午5點）。