立即加入！ Citi新春促銷倒計時，獨家好禮等您領取！

贈品圖示,並非實際尺寸。金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。*「靈蛇花開」背面的別針為18K金。

蛇年開春之際,Citi 2025年新春促銷活動火熱進行中,今年特別創作多款蛇年獨家藝術珍藏品,將智慧與財富寓意融入設計。不論新或現有的Citi客戶,只需註冊並完成合格銀行業務,便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品。

每一款獨家好禮都融入了傳統元素,例如有富貴繁榮涵義的牡丹,寓意財源滾滾的金幣,代表平安貴氣的綠水晶,象徵智慧、靈活與成長的靈蛇,結合非凡工藝精心打造出以下藝術珍藏品:

 18K金「花開富貴」金墜:以一朵盛放的高貴牡丹為靈感,寓意財富與新的開始。

 24K純金「翠蛇盈金」金墜:翠綠與純金結合,象徵智慧與財富雙收。

 24K純金「金蛇聚寶」金墜:參考古代錢幣設計,融入蛇身型態,寓意財富累積、生生不息。

 24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針:靈蛇盤繞花朵,中間點綴珍珠,代表智慧與美麗並存。

 24K純金「福蛇抱翠」金墜:蛇身輕抱綠水晶,寓意平安與富貴雙喜臨門。

Citi還特別邀請亞裔 新銳藝術家Tina Yu創作了24K純金擺飾「瑞蛇守財」和24K純金「永恆手鏈」,結合時尚與吉祥元素,兩款設計適合作為家居或日常配飾,也很有紀念意義。

在過去二十年間,Citi持續推出與農曆新年文化結合的收藏品,每年新春都為尊貴客戶打造獨家贈品。2025年,Citi希望客戶從蛇年獲得啟發,運用智慧,增強自信,迎接好運。

此促銷活動於2025年3月31日截止。可親臨你當地的Citi分行,或前往 citi.com/LunarNewYear 瞭解詳情。

重要的法律披露及資訊

2025年新春促銷活動

條款及細則:

您可以經由參加2025新春促銷活動(「優惠」) ,並完成各級別所要求的活動要求以獲取贈品。您可以在2025年9月30日起,到您的分行領取贈品。

資格

2025年新春促銷活動(「優惠」) 適用於 1) 至少年滿18歲的Citibank的新開戶或現有的消費者客戶,以及 2) 新開戶或現有的商業銀行客戶。

美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-9表格(要求納稅人識別號碼和證明);非美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-8BEN表格(美國預扣稅受益所有人的外國身份證明和報告(個人))。此外,該賬戶並不得受制於備用預扣稅。

活動要求

第一,註冊加入此項特定等級的優惠。在2024年12月1日至2025年3月31日期間(「促銷期間」),到Citibank分行的銀行職員處辦理註冊加入。

重要資訊:您將會被追蹤以確保完成您最初註冊的級別要求。如果您決定改變您想要的級別,您必須與您的銀行職員聯絡,為您註冊加入新的級別。

第二,在促銷期間開設一個「合格存款賬戶」,如果您還沒有擁有一個「合格存款賬戶」。

「合格存款賬戶」包括下列賬戶:

o 針對消費者賬戶,合格存款賬戶包括任何新開戶或現有的支票賬戶、新開戶或現有的儲蓄賬戶或新的定存賬戶(Certificate of Deposit, CD)。

o 國際個人銀行(International Personal Bank)、Citi私人銀行(Citi Private Bank)、託管賬戶、財產賬戶、信托賬戶(安養信托除外)、以及Citibank退休帳 戶(Citibank Retirement Account)(IRAs、SEPs、CESAs、貨幣 購置養老金計劃和利潤分享計劃)均不符合此促銷活動資格。

o 針對Citi企業銀行(Citi Business Banking)、「合格存款賬戶」包括新開戶或現有的企業支票、儲蓄賬戶,受保貨幣市場賬戶(IMMA),或新的Citi企業定存賬戶(CitiBusiness CDs)。

第三,存入「合格存款」

根據您註冊加入的級別存入滿足最低「合格存款餘額」要求的一筆「合格存款」。「合格存款」必須為「新存金額(New-to-Citibank Funds)」,且存入您所有的一筆「合格存款賬戶」的存款餘額。雖然允許向「合格存款賬戶」進行多次存款,但定存賬戶(CDs)在開戶時必須一次性將資金存入新開的定存賬戶。

「新存金額(New-to-Citibank Funds)」是指來自Citibank, N.A.以外賬戶存入的資金,並使用 1)「增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit, EDD)」、 2)支票,或 3)電匯。現金存款、Citibank全球轉賬(Citibank Global Transfers)、Citi借記卡、Citibank賬戶之間的轉賬,不符合「新存金額」的資格。增強型直接存款(EDD)還包括所有通過Zelle ®和其他個人對個人(P2P)支付,經由ACH網絡使用Venmo或PayPal等提供商進行的存款。櫃檯存款、現金存款、支票存款、電匯、Citibank賬戶之間的轉賬、ATM轉賬和存款、電子支票存款、借記卡資金轉賬,以及發送至Citibank借記卡的P2P支付轉賬均不符合增強型直接存款(EDD)的資格。任何來自其他金融機構或P2P服務提供商通過即時轉賬服務轉入的資金也不符合增強型直接存款(EDD)的資格。

第四,維持「合格存款餘額」

維持您的「合格存款餘額」達到連續60天,從達到您註冊級別要求的「合格存款餘額」之日起開始計算。

獎勵級別

滿足合格活動的客戶將根據下列存款餘額級別賺取贈品獎勵:

*專為本促銷活動而獨家設計。金墜或胸針不包含金項鏈。請造citi.com/LunarNewYear了解有關贈品獎勵的更多資訊。** 「靈蛇花開」背面的別針為18K金。

贈品獎勵將從2025年9月30日開始可在您所屬的分行供您領取。2025年新春贈品可能會出現延遲交付的情況,因為贈品獎勵是為此次促銷活動獨家設計定製的。我們將竭盡全力確保能在2025年9月30日前準時送達您所屬的分行。

促銷限制

每名註冊客戶可在每個促銷期間,獲得一次資格,滿足一(1)個級別獎勵,不論他們擁有多少個「合格儲蓄賬戶」。

同一筆「合格存款餘額」在本促銷活動期間,不能用於滿足其他促銷活動的條件。本促銷活動不可轉讓,也不能和其他消費者支票、儲蓄賬戶的優惠,或 Citi企業銀行(Citi Business Banking) 支票、儲蓄的優惠,或受保貨幣市場賬戶的優惠共同使用。

本促銷活動可能在您參加前變更或取消。所有賬戶均受適用的條款、費用、計劃、產品和服務的約束,並可能會有所變動。所有賬戶均需經過審核。參與及加入優惠活動並不保證符合活動資格或獲得贈禮資格。年利率 (APYs)為浮動利率,並有可能在開戶後變動,恕不另行通知。詳情請洽銀行職員。所有消費者賬戶均須遵守消費者存款賬戶協議約束。Citi企業銀行(Citi Business Banking)客戶受CitiBusiness客戶手冊的約束。

年利率(APY)

年利率為浮動利率,有可能變動。如欲了解當前的年利率,請諮詢銀行職員或造訪citi.com。

以2025年1月7日為準,在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ 等州,以及FL或IL的部份市場,Citi儲蓄賬戶(Citi Savings Accounts,「CS賬戶」)的年利率(APY)為0.03%。以2025年1月7日為準,Citi貴賓私人銀行客戶關係(Citigold Private Client Relationship)中的Citi儲蓄賬戶年利率為0.12%,Citigold中的Citi儲蓄賬戶年利率為0.09%, Citi優先級別(Citi Priority)的Citi儲蓄賬戶年利率為0.06%。年利率為浮動利率,有可能變動。費用可能會減少收益。如欲了解當前的年利率,請諮詢銀行職員或造訪citi.com。

Citibank的定存賬戶年利率視您選擇的到期日長短而定。截至2024年12月24日,所有市場的一年期銀行定存年利率為2.25%。該年利率假設利息所得皆存於同一賬戶,直至到期。

以2024年12月24日為準;CitiBusiness支票利息賬戶的年利率為0.01%。依據存款額,CitiBusiness儲蓄賬戶的年利率從0.10%到0.25%不等。依據存款額,CitiBusiness保險 理財賬戶(IMMA)的年利率從 0.10%到0.25%不等。Citibank的企業定存賬戶年利率視您選擇的到期日長短而定。截至2024年12月24日,所有市場的一年期企業銀行定存年利率為3.00%。該年利率假設利息所得皆存於同一賬戶,直至到期。

重要稅務資訊:

依適用法律的規定,贈品與十二月贈品(如果適用),將在獲得年度,以首位簽名者的名義,以利息向國家稅務局(IRS)申報。美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1099-INT表格向國家稅務局(IRS)申報。非美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1042-S表格向國家稅務局(IRS)申報。稅費和稅務顧問的諮詢由客戶自行負責。

請注意,以後來自本銀行的口頭或書面的溝通,有可能僅以英文提供。此類溝通可能包括,但不限於:賬戶協議、銀行報表和聲明、條款和費用的變更;或任何您賬戶相關的服務。

Zelle®及 Zelle®相關標識由Early Warning Services, LLC全權擁有,並根據許可在此使用。本促銷活動並非由Early Warning Services, LLC或 Zelle®贊助、認可、管理或與其相關。

PayPal.com及PayPal標識為PayPal Holdings, Inc.或其關聯公司之商標。PayPal條款與條件適用。

Venmo是PayPal, Inc.提供的服務,該公司是經許可的匯款服務提供商(NMLS ID: 910457)。所有的資金傳輸均由PayPal, Inc.根據其許可提供。

上述其他商標為非Citibank附屬的第三方所有。

存款產品由Citibank, N.A.提供,為FDIC成員。僅銀行存款產品受FDIC保險保障。

©2025 Citibank, N.A. Member FDIC. Citi, Citi and Arc Design and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered throughout the world.

Citi 簡介

