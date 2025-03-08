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上海朵雲軒 3/15~3/16春季拍品公開徵集

洛杉磯訊

上海朵雲軒拍賣公司美國公開徵集訂於3月15日（星期六），在聖蓋博希爾頓酒店(Hilton Los Angeles/San Gabriel) San Francisco會議室舉辦「朵雲軒2025春季拍品公開徵集」活動，徵集涵蓋中國歷代名家書畫、名人信劄、文玩雜項、金石碑帖等拍品，歡迎廣大藏家預約洽談。

1993年，謝稚柳先生為朵雲軒敲響中國大陸藝術品拍賣第一槌，開啟了中國藝術品市場的新紀元。30餘年來，在全球各地藝術家與藏家的支持下，朵雲軒創下了諸多佳績，眾多拍品價格屢創新高，成為業界佳話。

百年老字號朵雲軒成立於光緒二十六年（西元1900年），今年恰逢朵雲軒成立125週年，作為一家老字號的藝術品經營企業，朵雲軒一直致力於中國歷代書畫的發展，堅持將高品質、優秀的藝術品帶給各位藏家。其中張大千、齊白石、吳湖帆、傅抱石、徐悲鴻、謝稚柳、劉海粟、林風眠、吳冠中等在朵雲軒拍賣公司的表現尤為突出，精選的藏品屢創拍賣紀錄。齊白石《高立千年》成交價8050萬、張大千《煙江疊嶂》5232.5萬《晴麓橫雲》3105萬、徐悲鴻《柳蔭三駿》2016萬、劉海票《黃山雲海》3852.5萬、徐渭《雜花卷》3277.5萬、項聖謨《江山無盡卷》2300萬。

海派書畫作為上海的藝術經典與特色，一直都是朵雲軒重點推薦與發展的對象。吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派的代表，拍賣紀錄屢創新高。在朱昌言先生珍藏系列專場中《四季花開》、《荷花鴛鴦》、《南山一望松》等多件上千萬拍品不計其數。吳湖帆的《萬松金闕》更以4945萬元的高價刷新紀錄（見圖）。

上海朵雲軒2025春季拍賣公開徵集洛杉磯站。由多位具資深經驗專家團隊於225 West Valley Boulevard, San Gabriel, CA 91776開展徵集古董藝術品活動。免費鑒定、估價預約聊絡人：張先生(0086)189-305-15516（微信同號）歡迎去電諮詢。3月16日（星期日）請提前電話預約。

拍賣 微信 聖蓋博

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