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南灣璀璨：TuTu Dance3月22日多元文化舞蹈慈善盛會

洛杉磯訊
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TuTu Dance將於3月22日星期六晚間7點30分在托倫斯（Torrance）James R. Armstrong劇院舉辦第十屆年度舞蹈盛會《Lipstick, Shoes & Fancy Moves》。這場絢麗奪目的演出將展現南加州多元文化的活力與魅力。觀眾可於下午6點提前入場，參加迎春酒會，共同迎接春天的到來。門票現已開放購買，一般票價為15元，3月12日前購買可享早鳥優惠價11元。 服裝建議為時尚休閒（Smart Casual），詳情可到www.tutudance.org查詢。

這場適合所有年齡層觀賞的演出，集結南加州頂尖表演藝術家，帶來精采的 探戈、中國舞、輪椅舞、踢踏舞、木屐舞、阿根廷民俗舞、新西蘭毛利傳統表演藝術、芭蕾及越南舞蹈，讓觀眾沉浸在不同文化交織的藝術饗宴中。

門票收入將全數捐助「國際鳥類救援組織（International Bird Rescue）」，支持該機構為受傷的水鳥提供緊急醫療救援。這項善舉的靈感來自TuTu Dance創辦人杜瑪麗（Mary Tu）的寵物鵝Glenn——Glenn曾在該機構位於加州聖佩德羅（San Pedro）的分部接受復健。自1971年以來，國際鳥類救援組織已應對超過250起油污洩漏 及其他野生動物危機，在全球六大洲成功救助超過16萬隻鳥類。更多資訊可瀏覽www.birdrescue.org

TuTu Dance於2012年由杜瑪麗創立，秉持對舞蹈與表演藝術的熱忱，打造年度盛會《Lipstick, Shoes & Fancy Moves》，提供專業及新興藝術家舞台，展現世界各地多元文化的舞蹈風格。

歷屆精彩演出可於YouTube頻道「TuTu Dance」觀賞。

此外，TuTu Dance 積極推動「Making Moves in Dancing Shoes」教育計畫，每年邀請超過900名來自洛杉磯弱勢社區的學生，親身感受現場表演的魔力。透過專業導覽，學生能探索不同舞蹈風格，並深入了解文化多樣性與舞台藝術。TuTu Dance 為參與學校提供免費入場及交通接送，讓更多孩子有機會接觸藝術。

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