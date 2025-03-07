迎報稅季 去年無健康保險恐罰款

隨著今年報稅季的到來，2024年沒有健康保險 的加州 居民可能會發現自己面臨稅務罰款。根據加州的個人強制保險規定，所有加州居民全年都必須保持健康保險。

2024年沒有健康保險的罰款金額為每位成人900元，每位18歲以下兒童450元，或家庭年收入的2.5%，以數目高者計算。如果2024年因沒有健保而被罰款，未免重蹈覆轍，需儘快加入健保計畫。低收入 居民可以透過白卡(Medi-Cal)獲得免費健康保險，而中高收入居民可透過加州全保(Covered California)購買健康保險計畫，並可能符合政府補助。

白卡的福利申請是全年開放，只要符合收入資格，在2025年任何時候都可以申請。另外，2025年全年，DACA受益者可以透過加州全保申請健康保險計畫並有資格獲得政府的保費經濟援助。

如果民眾對白卡或加州全保的申請和福利有任何疑問，掃描二維碼（小圖），觀看南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)提供的中文健保資訊影片和常見問題解答。

南加州亞美公義促進中心是亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)社區的主要民權倡導組織（大圖），每年為洛杉磯和橙縣的1萬5千個組織或個人提供服務。 AJSOCAL是一個非營利社會正義組織，致力於為英語能力有限和低收入群體提供免費的法律和非法律援助。

若需要協助，可於週一至週五上午10點至下午3點撥打國、粵，雙語熱線：1-800-520-2356，英文熱線：1-888-349-9695。