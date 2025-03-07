大莊家Home Sweet Win 破天荒送出全新屋

可曾見過美西賭場度假村免費送出一棟全新大屋嗎？大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)推出「Home Sweet Win」活動，破天荒呈獻大禮，幸運兒將獲贈一棟位於特曼庫拉市內全新興建的四臥房三衛浴安全社區新屋 （見圖）。

大莊家表示，三月至五月期間，該賭場度假村的會員將有機會贏取這枚開啟大屋的鑰匙，入住由全美第五大公共住宅建築商、節能住宅建造行業領袖「Meritage Homes」公司設計建造的全新大屋。此屋座落於特曼庫拉市，處街角地段，裝潢氣派。此棟獨立式單戶住宅秉持大型開放式平面空間的設計理念。

著名家居電視節目主持人Ty Pennington（圖右）將應邀主持此次豪禮送大屋活動。賓客們可在5月30日（週五）的現場抽獎活動中與Pennington交流，並親睹送出一枚開啟全新大屋的鑰匙。

大莊家指出，從3月1日（週六）開始至5月30日晚上9時30分截止，「大莊家」會員使用會員卡玩自己最喜愛的角子機或賭桌遊戲即有機會獲取資格參與「Home Sweet Win」送大屋的活動。大莊家亦將於四月起推出更多豐富多采的方式及活動推廣來讓賓客獲取參加抽獎資格。

由3月7日起至5月30日，每逢星期五，賓客須親臨「大莊家賭場度假村」並使用會員卡方可激活抽獎資格。活動期間的每個星期五晚上10時，將有一位幸運兒被選中晉級至5月30日的終極大抽獎。活動期間的每個星期五晚上共計將抽出12名參與終極大抽獎的幸運名額。渴望獲得大屋之鑰的玩家還將有機會於5月30日的預選抽獎中贏取名額參與當晚的終極大抽獎。

此外，3月1日至5月23日期間獲得「大莊家」會員獎勵積分最高的玩家中將有三位可進入終極大抽獎的名單。大抽獎最後一個名額將留給「大莊家」的社媒粉絲。

欲瞭解更多大莊家賭場度假村「Home Sweet Win」活動詳情可登錄Pechanga.com/homegiveaway。