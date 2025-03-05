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安吉ECM 整合醫療、社工、營養 優化服務流程

洛杉磯訊
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洛杉磯華人社區，越來越多家庭開始關注健康管理服務。加州健康保健部(Department of Health Care Services)推出針對老年人、慢性病患者、高風險長者及有特殊健康需求人群的加強照顧管理計畫（Enhanced Care Management，簡稱ECM）。該計劃以多個專業團隊為依托，將醫生、護士、社工等資源整合，為需求人群量身訂做個人化照護方案，以提升老年人生活質量，減輕家庭照顧壓力。

加強照顧管理計畫的核心優勢在於全程陪同，提供「家，院，家」的專車接送服務（見圖），從家中護送患者前往醫院，並陪同完成整個就診流程，確保醫療過程不留空隙，最終安全送回家。這個模式有效解決了病患在就醫過程中面臨的語言障礙和交通問題，確保他們能安心獲得專業醫療服務。

此外，ECM團隊不僅有專屬照顧經理負責預約醫生、協調醫療資源，還提供健康監測、營養指導和心理支持，幫助他們保持身體和心理的雙重健康。同時，團隊也協助辦理醫療補助及各項福利申請，如居家照顧、送餐服務、房屋資源等，真正做到醫療與生活的全方位支援。

安吉加強照顧管理團隊（安吉ECM）高度重視ECM計畫的發展，並積極整合醫療、社工、營養等多領域資源，不斷優化服務流程，為洛杉磯華人社區提供更安全、便利、溫暖的健康服務。相信透過持續努力和專業團隊的支持，每個有需求的家庭都能獲得更全面的健康守護，真正實現「看病無憂，生活安心」。

安吉ECM服務洛杉磯地區及河濱縣，洽詢電話626-669-6777，地址820 N. Diamond Bar Blvd, Diamond Bar.

洛杉磯 華人 加州

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