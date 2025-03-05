我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要瞄準中國造船業了 傳備妥行政命令 18項措施連發

矢言插旗火星、拋美烏進度 川普國會演說時間破紀錄

Kinderfest學前準備展 3月8日羅蘭登場

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

家有學齡前兒童的家庭不容錯過「恐龍嘉年華」KINDERFEST，活動將於3月8日（星期六）上午9點至中午12點在羅蘭聯合學區舉行。這場充滿樂趣的學前準備展，為3至5歲的孩子和家長提供體驗過渡幼稚園(TK)及幼稚園(K)教學方式與學習環境的機會。前200個報名家庭可獲得特別的恐龍禮包，詳情請見www.rowlandschools.org/KINDERFEST或電(626)965-2541。

KinderFest設有豐富的互動體驗，包括恐龍化石挖掘、機器人編程、校車乘坐初體驗，以及學校餐廳午餐試吃。家庭可參觀設有調整性座位與科技設備的TK/Kindergarten教室，並與教師專家交流，了解如何幫助孩子順利適應學校生活。

2025-2026學年新生註冊現已開放，學區學生服務部門將在活動現場協助家長完成線上註冊。9月1日或之前滿4歲的兒童可入讀過渡幼稚園，滿5歲則可入讀幼稚園，請至www.rowlandschools.org/enroll報名。

活動地點位於羅蘭聯合學區辦公室後方停車場（1830 S. Nogales Street，Rowland Heights，靠近Colima路口）。現場將設有多個攤位，涵蓋機器人編程體驗、雙語沉浸式課程介紹、親子課程、健康諮詢、視力檢查、閱讀花園等，並提供臉部彩繪、拍照區及各類趣味活動。

羅蘭聯合學區(RUSD)獲獎的學區自豪地服務於羅蘭崗、胡桃市、拉彭特、工業市和西科維納等社區，擁有19所學校，學生人數超過13,000人。此外，羅蘭成人與社區教育及康樂部門還為超過5,000名成人和家庭提供服務。RUSD的計畫專注於大學和職業準備，並通過國際文憑(IB)世界學校、先修課程(AP)、榮譽課程、資優生計畫(GATE)、AVID、職業道路、西班牙語和中文雙語沉浸式課程、音樂、藝術和運動等豐富的課外活動，幫助學生為未來選擇的生活做好準備。如需更多資訊請至www.rowlandschools.org Instagram: RowlandUSDSchool or Twitter@RowlandSchools #WeAreRUSD and on Facebook RowlandUSD or YouTube.

學區 恐龍 親子

上一則

華丹尼公司 FDA CARES法案、繳費免費諮詢

下一則

安吉ECM 整合醫療、社工、營養 優化服務流程

延伸閱讀

新州3至8年級學生數學成績改善 全美排名仍落後

新州3至8年級學生數學成績改善 全美排名仍落後
加州學區遇財政斷崖 鼓勵提前退休

加州學區遇財政斷崖 鼓勵提前退休
羅蘭岡、哈岡華人志工 助洛縣清點遊民數量

羅蘭岡、哈岡華人志工 助洛縣清點遊民數量
羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者

羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者
羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者

羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者
美陸軍「布拉格堡」基地因種族正義抗議改名 新防長拐個彎改回

美陸軍「布拉格堡」基地因種族正義抗議改名 新防長拐個彎改回

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31
中國籍嫌犯賈澤悅（左）與李明智。（DOJ提供）

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

2025-02-25 20:34

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價