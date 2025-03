Kinderfest學前準備展 3月8日羅蘭登場

家有學齡前兒童的家庭不容錯過「恐龍 嘉年華」KINDERFEST,活動將於3月8日(星期六)上午9點至中午12點在羅蘭聯合學區 舉行。這場充滿樂趣的學前準備展,為3至5歲的孩子和家長提供體驗過渡幼稚園(TK)及幼稚園(K)教學方式與學習環境的機會。前200個報名家庭可獲得特別的恐龍禮包,詳情請見www.rowlandschools.org/KINDERFEST或電(626)965-2541。

KinderFest設有豐富的互動體驗,包括恐龍化石挖掘、機器人編程、校車乘坐初體驗,以及學校餐廳午餐試吃。家庭可參觀設有調整性座位與科技設備的TK/Kindergarten教室,並與教師專家交流,了解如何幫助孩子順利適應學校生活。

2025-2026學年新生註冊現已開放,學區學生服務部門將在活動現場協助家長完成線上註冊。9月1日或之前滿4歲的兒童可入讀過渡幼稚園,滿5歲則可入讀幼稚園,請至www.rowlandschools.org/enroll報名。

活動地點位於羅蘭聯合學區辦公室後方停車場(1830 S. Nogales Street,Rowland Heights,靠近Colima路口)。現場將設有多個攤位,涵蓋機器人編程體驗、雙語沉浸式課程介紹、親子 課程、健康諮詢、視力檢查、閱讀花園等,並提供臉部彩繪、拍照區及各類趣味活動。

羅蘭聯合學區(RUSD)獲獎的學區自豪地服務於羅蘭崗、胡桃市、拉彭特、工業市和西科維納等社區,擁有19所學校,學生人數超過13,000人。此外,羅蘭成人與社區教育及康樂部門還為超過5,000名成人和家庭提供服務。RUSD的計畫專注於大學和職業準備,並通過國際文憑(IB)世界學校、先修課程(AP)、榮譽課程、資優生計畫(GATE)、AVID、職業道路、西班牙語和中文雙語沉浸式課程、音樂、藝術和運動等豐富的課外活動,幫助學生為未來選擇的生活做好準備。如需更多資訊請至www.rowlandschools.org Instagram: RowlandUSDSchool or Twitter@RowlandSchools #WeAreRUSD and on Facebook RowlandUSD or YouTube.